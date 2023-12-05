«Обратка ледяная». Десятки домов в центре Омска остались без тепла

Posted 5 декабря 2023, 05:23
Published 5 декабря 2023, 05:23
Modified 5 декабря 2023, 05:25
Updated 5 декабря 2023, 05:25
В редакцию Города55 обратились жители Центрального округа с жалобой на холодные батареи в квартирах. Проблема актуальна для десятков домов на улицах Нейбута, Омская, Звездова, Иркутская, Линиях.
«Центральный округ, улицы Нейбута, Омская нет отопления нормального. С вечера 3 декабря выключили совсем. 4 декабря запускали с 17:00, но батареи еле живые», — сообщила омичка Оксана.
«Больше 2 суток нет отопления по адресу 9-я Линия, 195. При чем в отключениях по городу нашего дома нет. Вчера вроде были аварии на ТЭЦ, но все умалчивается», — поделилась Кристина.
«Обратка ледяная, подача чуть теплая», — рассказал Александр, житель дома № 107 по улице Звездова.
Участок обслуживает «ОмскРТС» и «Тепловая компания». Город55 обратился в организации за комментарием.
«По техническим причинам были снижены параметры теплоносителя. В настоящее время давление восстановлено, температурный режим будет восстановлен до конца дня. Вопрос находится на контроле АО „Омск РТС“ совместно с управляющей компанией, обслуживающей данные МКД», — рассказали в «РТС».
В мэрии Омска сообщили, что на сетях «Тепловой компании» в настоящее время повреждений нет.
Ранее Город55 рассказывал, что в Нефтяниках 18 домов остались без отопления. К настоящему времени тепло вернулось в квартиры омичей.