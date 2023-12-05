Нужны вторые подштанники. По Омской области ударят 38-градусные морозы

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
По информации сервиса визуализации погоды Ventusky, в Омской области в середине этой рабочей недели ожидается существенное похолодание. Сегодня, 5 декабря, средняя температура воздуха составит -3 градуса, однако уже к четвергу придут сибирские морозы.
С севера двигается циклон, который накроет область 7 декабря. По данным метеорологического сервиса, жителям региона нужно готовиться к похолоданию до -33 градусов.
Аномальные температуры будут держаться в течение шести последующих дней, с 8 по 12 декабря. В эти дни ночью столбик термометра будет колебаться от -35 до -38 градусов. В среду, 13 декабря, ожидается «потепление» до -19 градусов.
Отметим, что данные актуальные на момент публикации, прогноз погоды может измениться. Ранее в Гидрометцентре РФ рассказывали об осадках в декабре. По прогнозам синоптиков, первый месяц зимы будет достаточно снежным не только в Сибири, но и во всей России в целом.