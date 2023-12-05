Нужны вторые подштанники. По Омской области ударят 38-градусные морозы

Отметим, что данные актуальные на момент публикации, прогноз погоды может измениться. Ранее в Гидрометцентре РФ рассказывали об осадках в декабре. По прогнозам синоптиков, первый месяц зимы будет достаточно снежным не только в Сибири, но и во всей России в целом.