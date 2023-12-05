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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:45

иллюстрация

Нужны вторые подштанники. По Омской области ударят 38-градусные морозы

5 декабря 2023, 07:40
Фото: Город55
иллюстрация

По Омской области в ближайшие дни ударят 38-градусные морозы

Столбик термометра поползет вверх ближе к началу следующей рабочей недели.

По информации сервиса визуализации погоды Ventusky, в Омской области в середине этой рабочей недели ожидается существенное похолодание. Сегодня, 5 декабря, средняя температура воздуха составит -3 градуса, однако уже к четвергу придут сибирские морозы.

С севера двигается циклон, который накроет область 7 декабря. По данным метеорологического сервиса, жителям региона нужно готовиться к похолоданию до -33 градусов.

Аномальные температуры будут держаться в течение шести последующих дней, с 8 по 12 декабря. В эти дни ночью столбик термометра будет колебаться от -35 до -38 градусов. В среду, 13 декабря, ожидается «потепление» до -19 градусов.

Отметим, что данные актуальные на момент публикации, прогноз погоды может измениться. Ранее в Гидрометцентре РФ рассказывали об осадках в декабре. По прогнозам синоптиков, первый месяц зимы будет достаточно снежным не только в Сибири, но и во всей России в целом.

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#Общество#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Похолодание#Новости#Аномальный холод#Резкое похолодание#Алина Ясинская
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