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Кураж передался и болельщикам

Наставник омского «Авангарда» высказался о победе на «Барысом»: «Отыграли на кураже»

5 декабря 2023, 17:40
Фото: ХК Авангард
Кураж передался и болельщикам

Главный тренер омского «Авангарда» уверен, что игра с «Барысом» прошла на кураже

По мнению Михаила Кравца, эта игра сгладила весь негатив предыдущих игр домашней серии.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу над «Барысом» из Астаны со счетом 5:1.

«Хорошо, что перед перерывом и в концовке домашней серии победили с таким результатом. Игра была непростой, — два периода довольно-таки напряженной борьбы. Хорошо, что в третьем — решили свои моменты, сыграли правильно и забили. Но, в принципе, и первый период был достаточно хорош, — старались играть правильно», — считает Кравец.

Также, по мнению Кравца, немалую работу сделал вратарь — Андрей Мишуров, который сумел удержать счет.

«Вратарь подтащил в некоторых моментах, сделал то, что и нужно для команды, — держал этот счет. Поэтому, в целом, мы довольны игрой всей команды, довольны как мы провели серию именно по очкам. Думаю, что сегодняшняя игра сгладила какие-то наши неудачи в предыдущих встречах», — уверен Михаил Кравец.

Заключительная игра этой домашней серии перед большим перерывом, — следующая игра у «ястребов» только 19 декабря, уж точно порадовала болельщиков.

«Сегодня ребята отыграли на кураже, с хорошим желанием, порадовали болельщиков. Теперь отдыхам, потом тренируемся, набираемся эмоций и готовимся к продолжению чемпионата», — подытожил наставник «ястребов».

На данный момент «Авангард» сравнялся по очкам с лидером Восточной конференции магнитогорским «Металлургом».

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