Наставник омского «Авангарда» высказался о победе на «Барысом»: «Отыграли на кураже»

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу над «Барысом» из Астаны со счетом 5:1.
«Хорошо, что перед перерывом и в концовке домашней серии победили с таким результатом. Игра была непростой, — два периода довольно-таки напряженной борьбы. Хорошо, что в третьем — решили свои моменты, сыграли правильно и забили. Но, в принципе, и первый период был достаточно хорош, — старались играть правильно», — считает Кравец.
Также, по мнению Кравца, немалую работу сделал вратарь — Андрей Мишуров, который сумел удержать счет.
«Вратарь подтащил в некоторых моментах, сделал то, что и нужно для команды, — держал этот счет. Поэтому, в целом, мы довольны игрой всей команды, довольны как мы провели серию именно по очкам. Думаю, что сегодняшняя игра сгладила какие-то наши неудачи в предыдущих встречах», — уверен Михаил Кравец.
Заключительная игра этой домашней серии перед большим перерывом, — следующая игра у «ястребов» только 19 декабря, уж точно порадовала болельщиков.
«Сегодня ребята отыграли на кураже, с хорошим желанием, порадовали болельщиков. Теперь отдыхам, потом тренируемся, набираемся эмоций и готовимся к продолжению чемпионата», — подытожил наставник «ястребов».
На данный момент «Авангард» сравнялся по очкам с лидером Восточной конференции магнитогорским «Металлургом».