«Мой Омск» Андрея Кипервара избежал ликвидации

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Омская региональная общественная организация по развитию социальной активности населения «Мой Омск» продолжит свое существование, несмотря на существовавшую недавно угрозу исключения из ЕГРЮЛ. Город55 писал о намерении налоговиков ликвидировать это юридическое лицо — но похоже, что опасность миновала.
— Статус организации изменен с «в процессе ликвидации» на «действующая», — говорится в официальном сообщении.
Председателем «Моего Омска» является Андрей Кипервар, депутат Законодательного собрания Омской области. Напомним: в июне 2023 года Кипервару был вынесен приговор по делу о налоговых махинациях на посту директора «Западно-Сибирского металлургического комбината», причем судья ограничился наложением штрафа в 200 тысяч рублей. В августе налоговая начала ликвидацию принадлежащей депутату фирмы «Блок-Модуль», а потом пришел черед «Моего Омска».
В списке учредителей организации, наряду с Киперваром, значатся депутат Омского горсовета Сергей Грушичев, бывший компаньон Грушичева по новосибирскому ООО «Промвент» Николай Наумчиков, единственный учредитель и директор омского ООО «Промвент» Андрей Чаплак.