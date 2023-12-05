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«Мой Омск» Андрея Кипервара избежал ликвидации

«Мой Омск» Андрея Кипервара избежал ликвидации

5 декабря 2023, 08:23
Фото: Город55
Организация снова имеет статус «действующей».

Омская региональная общественная организация по развитию социальной активности населения «Мой Омск» продолжит свое существование, несмотря на существовавшую недавно угрозу исключения из ЕГРЮЛ. Город55 писал о намерении налоговиков ликвидировать это юридическое лицо — но похоже, что опасность миновала.

— Статус организации изменен с «в процессе ликвидации» на «действующая», — говорится в официальном сообщении.

Председателем «Моего Омска» является Андрей Кипервар, депутат Законодательного собрания Омской области. Напомним: в июне 2023 года Кипервару был вынесен приговор по делу о налоговых махинациях на посту директора «Западно-Сибирского металлургического комбината», причем судья ограничился наложением штрафа в 200 тысяч рублей. В августе налоговая начала ликвидацию принадлежащей депутату фирмы «Блок-Модуль», а потом пришел черед «Моего Омска».

В списке учредителей организации, наряду с Киперваром, значатся депутат Омского горсовета Сергей Грушичев, бывший компаньон Грушичева по новосибирскому ООО «Промвент» Николай Наумчиков, единственный учредитель и директор омского ООО «Промвент» Андрей Чаплак.

Налоговая ликвидирует одну из компаний Андрея Кипервара
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#Общество#Новости#Андрей Кипервар#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм
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