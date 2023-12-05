МЧС: 380 детей эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта

Как подчеркнули в МЧС, с начала гуманитарной операции самолетами МЧС доставили более 880 человек, в том числе 380 детей. Все эти люди решили покинуть зону конфликта между Палестиной и Израилем, пишет Pravda.Ru.