МЧС: 380 детей эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
В МЧС также отметили, что все эвакуированные получают медицинскую и психологическую помощь. Точки временного размещения организованы в Чеченской республике, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.
Предыдущий рейс с российскими гражданами, которых вывезли из сектора Газа через Каир, прибыл в аэропорт «Домодедово» 25 ноября. На борту было 105 человек. Эвакуация российских граждан, оказавшихся в зоне конфликта между Палестиной и Израилем, организована МЧС РФ при поддержке дипломатического ведомства.