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МЧС: 380 детей эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта

5 декабря 2023, 07:36
Как подчеркнули в МЧС, с начала гуманитарной операции самолетами МЧС доставили более 880 человек, в том числе 380 детей. Все эти люди решили покинуть зону конфликта между Палестиной и Израилем, пишет Pravda.Ru.

В МЧС также отметили, что все эвакуированные получают медицинскую и психологическую помощь. Точки временного размещения организованы в Чеченской республике, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.

Предыдущий рейс с российскими гражданами, которых вывезли из сектора Газа через Каир, прибыл в аэропорт «Домодедово» 25 ноября. На борту было 105 человек. Эвакуация российских граждан, оказавшихся в зоне конфликта между Палестиной и Израилем, организована МЧС РФ при поддержке дипломатического ведомства.

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