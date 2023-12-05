Количество вакансий выросло на треть. Каких специалистов ищут омские работодатели

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
По итогам ноября количество вакансий на рынке труда в Омской области выросло на 34% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter рассказали, каких сотрудников стали искать чаще.
На 82% выросла потребность в кадрах в сфере управления персоналом. Также среди лидеров ресторанно-гостиничный бизнес (+71%), сфера безопасности (+70%), индустрия развлечений и масссмедиа (+50%), розничная торговля (+47%).
Больше всего вакансий в ноябре было открыто для рабочего персонала — 28% от общего количества предложений на рынке труда Омской области.
Ранее Город55 сообщал, что в Сибири с начала года в 2 раза вырос спрос на разнорабочих. Рассказываем, сколько им готовы платить: