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Published Сегодня, 02:19

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Количество вакансий выросло на треть. Каких специалистов ищут омские работодатели

5 декабря 2023, 02:19
Фото: Midjourney
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На омском рынке труда количество вакансий за год выросло на треть

Больше всего вакансий в прошлом месяце было открыто для рабочего персонала — 28% от общего количества предложений.

По итогам ноября количество вакансий на рынке труда в Омской области выросло на 34% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter рассказали, каких сотрудников стали искать чаще.

На 82% выросла потребность в кадрах в сфере управления персоналом. Также среди лидеров ресторанно-гостиничный бизнес (+71%), сфера безопасности (+70%), индустрия развлечений и масссмедиа (+50%), розничная торговля (+47%).

Больше всего вакансий в ноябре было открыто для рабочего персонала — 28% от общего количества предложений на рынке труда Омской области.

Ранее Город55 сообщал, что в Сибири с начала года в 2 раза вырос спрос на разнорабочих. Рассказываем, сколько им готовы платить:

Спрос вырос в 2 раза. Сколько в Омске готовы платить разнорабочим
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#Транспорт#Недвижимость#Омская область#Строительство#Безопасность#Производство#Перевозки#Продажи#Работники#Рынок труда#Вакансии#Евгений Игишев#Логистика#Специалисты
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