Когда носовое кровотечение становится опасным: мнение эксперта

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Пластический хирург объяснил, что носовое кровотечение может быть следствием аллергии, частого насморка, продолжительного использования капель для носа, воспаления и повреждения слизистой. В таких случаях кровотечение не является опасным и его можно остановить самостоятельно дома. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на lenta.ru.
Однако иногда кровотечение из носа может быть признаком более серьезных проблем со здоровьем: опухоль, повышенное давление, серьезная травма, плохая свертываемость крови при заболеваниях печени или почек, хроническое употребление алкоголя и сердечные заболевания.
Для остановки кровотечения Айрапетян рекомендует наклониться вперед и аккуратно зажать ноздри. Если кровотечение не прекращается длительное время, это может привести к анемии, которую сопровождают усталость, головокружение, бледность кожи и смутное состояние.
Врач также отметил задние носовые кровотечения, которые могут быть определены по вкусу крови во рту.
Айрапетян призвал всех, страдающих от частых или продолжительных носовых кровотечений, обратиться к врачу без задержки.