Когда носовое кровотечение становится опасным: мнение эксперта

Пластический хирург объяснил, что носовое кровотечение может быть следствием аллергии, частого насморка, продолжительного использования капель для носа, воспаления и повреждения слизистой. В таких случаях кровотечение не является опасным и его можно остановить самостоятельно дома. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на lenta.ru.