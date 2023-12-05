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Published Сегодня, 08:57

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Когда носовое кровотечение становится опасным: мнение эксперта

5 декабря 2023, 08:57
Врач-хирург Арташес Айрапетян предупредил о различных причинах кровотечения из носа. Он отметил, что такое явление может быть вызвано разными факторами — от повреждения слизистой оболочки до серьезных заболеваний, включая опухоли.

Пластический хирург объяснил, что носовое кровотечение может быть следствием аллергии, частого насморка, продолжительного использования капель для носа, воспаления и повреждения слизистой. В таких случаях кровотечение не является опасным и его можно остановить самостоятельно дома. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на lenta.ru.

Однако иногда кровотечение из носа может быть признаком более серьезных проблем со здоровьем: опухоль, повышенное давление, серьезная травма, плохая свертываемость крови при заболеваниях печени или почек, хроническое употребление алкоголя и сердечные заболевания.

Для остановки кровотечения Айрапетян рекомендует наклониться вперед и аккуратно зажать ноздри. Если кровотечение не прекращается длительное время, это может привести к анемии, которую сопровождают усталость, головокружение, бледность кожи и смутное состояние.

Врач также отметил задние носовые кровотечения, которые могут быть определены по вкусу крови во рту.

Айрапетян призвал всех, страдающих от частых или продолжительных носовых кровотечений, обратиться к врачу без задержки.

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