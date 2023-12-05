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Updated Сегодня, 06:55

иллюстрация

Хотели в Евросоюз. В Омской области задержали организаторов незаконной миграции

5 декабря 2023, 06:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области задержали организаторов незаконной миграции

При пересечении государственной границы подопечные компании были пойманы пограничниками.

В СУ СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции. В деле разбирались сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Омской области.

Как считает следствие, два жителя Омской области и гражданин Казахстана сговорились сделать так, чтобы в Россию незаконно заехали шесть граждан Афганистана. В дальнейшем их планировали перенаправить в страны Евросоюза. В конце ноября незаконных мигрантов задержали на территории Омской области.

Организаторов заключили под стражу и домашний арест. Санкции статьи об этом преступлении (п., а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) подразумевают наказание до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается, уточнили в пресс-службе регионального следкома.

Как ранее рассказывали в пресс-службе Облсуда, задержанным незаконным мигрантам от 19 до 31 года. Они находятся под стражей. За незаконное пересечение границы им грозит до двух лет заключения.

Планировали попасть в Евросоюз. В Омской области поймали нарушителей границы
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#Омская область#Уголовное дело#Миграция#Пограничное Управление ФСБ России по Омской области#Новости#Пограничники#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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