Хотели в Евросоюз. В Омской области задержали организаторов незаконной миграции

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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В СУ СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции. В деле разбирались сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Омской области.
Как считает следствие, два жителя Омской области и гражданин Казахстана сговорились сделать так, чтобы в Россию незаконно заехали шесть граждан Афганистана. В дальнейшем их планировали перенаправить в страны Евросоюза. В конце ноября незаконных мигрантов задержали на территории Омской области.
Организаторов заключили под стражу и домашний арест. Санкции статьи об этом преступлении (п., а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) подразумевают наказание до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается, уточнили в пресс-службе регионального следкома.
Как ранее рассказывали в пресс-службе Облсуда, задержанным незаконным мигрантам от 19 до 31 года. Они находятся под стражей. За незаконное пересечение границы им грозит до двух лет заключения.