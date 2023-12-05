Хотели в Евросоюз. В Омской области задержали организаторов незаконной миграции

Как считает следствие, два жителя Омской области и гражданин Казахстана сговорились сделать так, чтобы в Россию незаконно заехали шесть граждан Афганистана. В дальнейшем их планировали перенаправить в страны Евросоюза. В конце ноября незаконных мигрантов задержали на территории Омской области.