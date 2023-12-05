Эксперт рассказал, почему в армии лучше всего служить 2 года

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
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Updated Сегодня, 16:59
Однако председатель оборонного комитета Андрей Картаполов считает, что в данный момент нет необходимости в таких изменениях. По его словам, второй год службы просто приведет к потере времени и растрате государственных ресурсов.
Военный психолог Алексей Захаров в интервью Общественной службе новостей отметил, что существующие сроки подготовки солдат-срочников уже не соответствуют современным требованиям. По его мнению, текущая концепция предусматривает один год службы, в течение которого проходится обучение основам военной специальности и стажировка для приобретения практических навыков. Однако такой срок не позволяет считать человека полноценным солдатом, так как ему не хватает опыта, связанного, в том числе, с преодолением страхов и рисков.
Захаров считает, что два года службы позволили бы более полно подготовить военного. Чем больше времени уделяется готовке солдата, тем лучше он будет подготовлен не только профессионально, но и психологически к тяготам службы. Однако эксперт отмечает, что увеличение срока службы должно иметь разумные пределы, так как человек, проходящий срочную службу, все же остается гражданским лицом с особыми потребностями и психологией.