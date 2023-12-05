Эксперт рассказал, почему в армии лучше всего служить 2 года

Захаров считает, что два года службы позволили бы более полно подготовить военного. Чем больше времени уделяется готовке солдата, тем лучше он будет подготовлен не только профессионально, но и психологически к тяготам службы. Однако эксперт отмечает, что увеличение срока службы должно иметь разумные пределы, так как человек, проходящий срочную службу, все же остается гражданским лицом с особыми потребностями и психологией.