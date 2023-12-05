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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Омская прокуратура проверит, почему десятки домов остались без отопления в мороз

Будет проверка. Омская прокуратура заинтересовалась отключением отопления из-за ТЭЦ-5

5 декабря 2023, 14:26
Фото: 1MI

Омская прокуратура проверит, почему десятки домов остались без отопления в мороз

Оказалось, что всему виной снижение параметров теплоносителя от теплоисточника ТЭЦ-5, которая обеспечивает три округа Омска.

Установлено, что снижение параметров теплоносителя от теплоисточника ТЭЦ-5 и на магистральных тепловых сетях произошло ночью 4 декабря. Из-за этого многие жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округов, которые ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией, остались без отопления.

По этому случаю начала проверку прокуратура, после нее, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что сегодня утром в редакцию Города55 массово приходили сообщения об отключениях от жителей разных районов города, которые обеспечивает ТЭЦ-5. В частности, проблема была актуальна для десятков домов на улицах Нейбута, Омская, Звездова, Иркутская, Линиях.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Отопление#Новости#Холод#Отключение отопления#Холода#Анастасия Баянова
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