Будет проверка. Омская прокуратура заинтересовалась отключением отопления из-за ТЭЦ-5

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Установлено, что снижение параметров теплоносителя от теплоисточника ТЭЦ-5 и на магистральных тепловых сетях произошло ночью 4 декабря. Из-за этого многие жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округов, которые ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией, остались без отопления.
По этому случаю начала проверку прокуратура, после нее, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что сегодня утром в редакцию Города55 массово приходили сообщения об отключениях от жителей разных районов города, которые обеспечивает ТЭЦ-5. В частности, проблема была актуальна для десятков домов на улицах Нейбута, Омская, Звездова, Иркутская, Линиях.