Будет проверка. Омская прокуратура заинтересовалась отключением отопления из-за ТЭЦ-5

Напомним, что сегодня утром в редакцию Города55 массово приходили сообщения об отключениях от жителей разных районов города, которые обеспечивает ТЭЦ-5. В частности, проблема была актуальна для десятков домов на улицах Нейбута, Омская, Звездова, Иркутская, Линиях.