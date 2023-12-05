Более 300 жителей Сахалинской области познакомились с движением «Абилимпикс»

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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На практических занятиях островитяне изготавливали декоративный натюрморт, поделки к Новому году, светильник, сосуд на гончарном круге, браслет, бант-заколку для волос, брелоки, значок. Также участники мероприятия создавали работы в технике живописи акрилом на холсте, освоили азы творческой лепки и ювелирного дела.
«Мы проводим мастер-классы для жителей нашего региона, чтобы они попробовали свои творческие навыки в выбранном направлении. Мероприятие приурочено ко Дню инвалидов, который прошел 3 декабря, а также к закрытию чемпионатного цикла „Абилимпикс — 2023“. Я надеюсь, что участники получили удовольствие от проведенного времени, а в дальнейшем могут присоединиться к нашей сборной Сахалинской области и стать частью нашего движения», — поделилась региональный оператор движения «Абилимпикс» Сахалинской области Светлана Кашкина.
Школьница 8 класса Виктория увлекается изобразительным искусством. Узнав о мастер-классах, юная островитянка выбрала знакомое для себя направление.
«Мне нравится рисовать. Долгое время я хожу на кружок по изобразительному искусству. Рисование дарит мне хорошее настроение», — поделилась участница мастер-класса.
Помимо мастер-классов на Сахалине организовали круглый стол с представителями «Молодежного сообщества „Абилимпикс“ и „Экспертным сообществом „Абилимпикс“, где в дискуссионной формате состоялось знакомство и общение всех участников и экспертов команды островного региона. На встрече обсудили проблемы и потребности сообщества, а также наметили зоны развития сообщества и движения „Абилимпикс“ в регионе.
Кроме того, 5 декабря 2023 года пройдет чествование участников сборной Сахалинской области, принявших участие в этапах Национального чемпионата среди инвалидов и лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья «Абилимпикс». Мероприятие приурочено к Международному дню инвалида и станет прекрасным завершением двухдневного итогового мероприятия развития движения «Абилимпикс» и закрытием чемпионатного сезона 2023. Победителям и партнерам чемпионатного движения вручат подарочные сертификаты, ценные подарки и благодарственные письма.