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Автомобиль Сергея Трофимова попал в аварию в Новой Москве

Автомобиль Сергея Трофимова попал в аварию в Новой Москве

5 декабря 2023, 11:43
Фото: 1MI
Автомобиль певца Трофимова попал в ДТП в Новой Москве, но сам артист в машине не был, и никто не пострадал; супруга Трофимова приехала на место происшествия.

Сам Трофимов находится в настоящее время в Новом Уренгое, поэтому в машине его не было. Автомобиль премиум-класса марки Genesis принадлежит самому артисту. Водителем в момент аварии был Артур. Столкнулись его машина и автомобиль марки Volkswagen. К счастью, никто не пострадал. Супруга Трофимова, Анастасия Никишина, прибыла на место ДТП, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сергей Трофимов — известный исполнитель, ему 57 лет. В 2011 году он получил звание заслуженного артиста России. Трофимов поет в жанрах «русский шансон» и «авторская песня».

Ранее мы сообщали, что отец актера Сергея Гармаша, Леонид, был госпитализирован после операции на тазобедренном суставе. Однако, состояние мужчины улучшилось, и его перевели в стационар.

Также мы сообщали, что народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы Санкт-Петербурга после инфаркта.

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