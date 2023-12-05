Автомобиль Сергея Трофимова попал в аварию в Новой Москве

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
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Сам Трофимов находится в настоящее время в Новом Уренгое, поэтому в машине его не было. Автомобиль премиум-класса марки Genesis принадлежит самому артисту. Водителем в момент аварии был Артур. Столкнулись его машина и автомобиль марки Volkswagen. К счастью, никто не пострадал. Супруга Трофимова, Анастасия Никишина, прибыла на место ДТП, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сергей Трофимов — известный исполнитель, ему 57 лет. В 2011 году он получил звание заслуженного артиста России. Трофимов поет в жанрах «русский шансон» и «авторская песня».
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