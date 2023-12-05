Автомобиль Сергея Трофимова попал в аварию в Новой Москве

Сам Трофимов находится в настоящее время в Новом Уренгое, поэтому в машине его не было. Автомобиль премиум-класса марки Genesis принадлежит самому артисту. Водителем в момент аварии был Артур. Столкнулись его машина и автомобиль марки Volkswagen. К счастью, никто не пострадал. Супруга Трофимова, Анастасия Никишина, прибыла на место ДТП, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».