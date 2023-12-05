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Posted Сегодня, 21:12

Published Сегодня, 21:12

Modified Сегодня, 21:14

Updated Сегодня, 21:14

Автоэксперт рассказал, почему в России не создают автомобили

4 декабря 2023, 21:12
Отличие советского автопрома от российского заключается в том, что сегодняшний является копией и имитацией зарубежных моделей. Многие задаются вопросом о том, когда наша страна сможет создавать уникальные автомобили, не просто повторяющие успехи других.

Автоэксперт Владимир Сажин объяснил Общественной службе новостей, что нужно для того, чтобы увидеть на российских дорогах уникальные и безопасные российские автомобили. Он сказал, что если начать производить и проектировать свои автомобили, а не копировать чужие, стоимость каждой машины значительно возрастет. Создание собственного автомобильного завода позволит реализовать все идеи и начинания.

Для доступности автомобилей необходимо производить все компоненты в стране, включая системы активной и пассивной безопасности. По словам Сажина, все технологии уже известны, и нет ничего сложного в их копировании и производстве.

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