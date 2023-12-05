Автоэксперт рассказал, почему в России не создают автомобили

Автоэксперт Владимир Сажин объяснил Общественной службе новостей, что нужно для того, чтобы увидеть на российских дорогах уникальные и безопасные российские автомобили. Он сказал, что если начать производить и проектировать свои автомобили, а не копировать чужие, стоимость каждой машины значительно возрастет. Создание собственного автомобильного завода позволит реализовать все идеи и начинания.