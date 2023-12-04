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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Врач озвучил список продуктов, которые нормализуют давление

4 декабря 2023, 07:03
Если показатели давления в артериях не находятся в критическом состоянии, его уровень можно контролировать с помощью правильного питания. Врач общей практики Сергей Алендеев поделился информацией о продуктах, которые могут помочь стабилизировать давление, пишет Pravda.Ru.

Бананы, курага, изюм, картофель, фасоль и цитрусовые — это продукты, которые могут оказывать положительное воздействие на давление, если оно не является критическим.

Важно отметить, что при серьезных проблемах с давлением диета одна недостаточна для их решения, предупреждает врач. Для более эффективного лечения таких проблем следует выбирать соответствующие лекарственные препараты после консультации с врачом.

Кроме того, нормализацию давления способствуют различные виды салатов, листовая капуста, репа, шпинат и любые зеленые овощи. Иногда рекомендуется добавлять в рацион миндаль, который благодаря содержанию мононенасыщенных жиров способен снизить уровень холестерина.

Основные признаки повышенного и высокого давления включают частые головные боли, усталость, шум в ушах, покраснение лица, повышенное потоотделение, настроение, мушки перед глазами.

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