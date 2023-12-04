Врач озвучил список продуктов, которые нормализуют давление

Если показатели давления в артериях не находятся в критическом состоянии, его уровень можно контролировать с помощью правильного питания. Врач общей практики Сергей Алендеев поделился информацией о продуктах, которые могут помочь стабилизировать давление, пишет Pravda.Ru.