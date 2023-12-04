Врач озвучил список продуктов, которые нормализуют давление

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Бананы, курага, изюм, картофель, фасоль и цитрусовые — это продукты, которые могут оказывать положительное воздействие на давление, если оно не является критическим.
Важно отметить, что при серьезных проблемах с давлением диета одна недостаточна для их решения, предупреждает врач. Для более эффективного лечения таких проблем следует выбирать соответствующие лекарственные препараты после консультации с врачом.
Кроме того, нормализацию давления способствуют различные виды салатов, листовая капуста, репа, шпинат и любые зеленые овощи. Иногда рекомендуется добавлять в рацион миндаль, который благодаря содержанию мононенасыщенных жиров способен снизить уровень холестерина.
Основные признаки повышенного и высокого давления включают частые головные боли, усталость, шум в ушах, покраснение лица, повышенное потоотделение, настроение, мушки перед глазами.