Врач назвала признаки деменции на ранней стадии

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Однако в большинстве случаев деменция развивается длительное время и когнитивные расстройства нарастают постепенно. Врачи указывают на несколько признаков, которые могут указывать на начальную стадию деменции, пишет Pravda.Ru.
Самые ранние изменения когнитивных функций, называемые додементными, могут появиться уже в 30 лет, хотя это происходит редко, обычно когнитивные изменения начинаются после 65 лет. На этом этапе человек может заметить, что ему труднее выполнять задачи, с которыми раньше справлялся без проблем. Например, ему может быть сложно запомнить номер телефона или список покупок. Часто такие изменения можно обнаружить только с помощью специальных тестов. Опытный врач может также заподозрить начало ухудшения когниции и направить пациента на дополнительные обследования, рассказала невролог Екатерина Демьяновская.
Со временем додементные изменения переходят в характерные симптомы деменции. Человек может испытывать проблемы с речью и памятью, теряет способность концентрироваться и ясно мыслить. Также могут возникнуть изменения настроения и двигательные нарушения, такие как проблемы с координацией движений или равновесием. Если не вмешаться, деменция может привести к тому, что человеку придется прекратить заниматься профессиональной деятельностью и полностью зависеть от помощи окружающих.
Для выявления когнитивных расстройств используются нейропсихологические тесты, которые оценивают основные функции мозга, такие как память, восприятие, речь, двигательные навыки и интеллект. Врач также может назначить различные инструментальные обследования, такие как МРТ или КТ головного мозга, УЗИ сосудов шеи и электроэнцефалограмму. Лабораторные исследования также могут быть необходимы для дополнительной диагностики.