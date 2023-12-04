Врач назвала признаки деменции на ранней стадии

Самые ранние изменения когнитивных функций, называемые додементными, могут появиться уже в 30 лет, хотя это происходит редко, обычно когнитивные изменения начинаются после 65 лет. На этом этапе человек может заметить, что ему труднее выполнять задачи, с которыми раньше справлялся без проблем. Например, ему может быть сложно запомнить номер телефона или список покупок. Часто такие изменения можно обнаружить только с помощью специальных тестов. Опытный врач может также заподозрить начало ухудшения когниции и направить пациента на дополнительные обследования, рассказала невролог Екатерина Демьяновская.