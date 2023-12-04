Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Врач назвала признаки деменции на ранней стадии

4 декабря 2023, 07:41
Деменция — это состояние, при котором постепенно теряются когнитивные и практические способности. Она может развиваться по-разному. Например, после инсультов, черепно-мозговых травм или некоторых нейродегенеративных заболеваний изменения в головном мозге могут происходить очень быстро.

Однако в большинстве случаев деменция развивается длительное время и когнитивные расстройства нарастают постепенно. Врачи указывают на несколько признаков, которые могут указывать на начальную стадию деменции, пишет Pravda.Ru.

Самые ранние изменения когнитивных функций, называемые додементными, могут появиться уже в 30 лет, хотя это происходит редко, обычно когнитивные изменения начинаются после 65 лет. На этом этапе человек может заметить, что ему труднее выполнять задачи, с которыми раньше справлялся без проблем. Например, ему может быть сложно запомнить номер телефона или список покупок. Часто такие изменения можно обнаружить только с помощью специальных тестов. Опытный врач может также заподозрить начало ухудшения когниции и направить пациента на дополнительные обследования, рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Со временем додементные изменения переходят в характерные симптомы деменции. Человек может испытывать проблемы с речью и памятью, теряет способность концентрироваться и ясно мыслить. Также могут возникнуть изменения настроения и двигательные нарушения, такие как проблемы с координацией движений или равновесием. Если не вмешаться, деменция может привести к тому, что человеку придется прекратить заниматься профессиональной деятельностью и полностью зависеть от помощи окружающих.

Для выявления когнитивных расстройств используются нейропсихологические тесты, которые оценивают основные функции мозга, такие как память, восприятие, речь, двигательные навыки и интеллект. Врач также может назначить различные инструментальные обследования, такие как МРТ или КТ головного мозга, УЗИ сосудов шеи и электроэнцефалограмму. Лабораторные исследования также могут быть необходимы для дополнительной диагностики.

Подпишитесь
В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз
Сегодня, 05:16
5 тысяч «квадратов» за 45 млн. В Омске выставили на продажу цех завода «Полет»
Сегодня, 05:38
«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
Сегодня, 03:19
Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность
Сегодня, 04:44
Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря
Сегодня, 02:42
Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации
Сегодня, 06:38