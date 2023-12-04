Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

В Росси планируется выпуск Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio

4 декабря 2023, 05:41
В России возобновится производство автомобилей Hyundai и Kia. Планируется выпуск популярных среди россиян моделей Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Согласно информации от портала «За рулем», производство стартует в начале 2024 года при участии китайского бренда GAC. Для этого необходимо закрыть сделку по приобретению Hyundai завода в Санкт-Петербурге, где ранее изготавливались эти автомобили. На данный момент уже восстанавливают штат работников, пишет ФедералПресс.

Эксперты уточняют, что первые GAC автомобили, основанные на моделях Hyundai Solaris и Hyundai Creta, появятся на конвейере в начале 2024 года. Прогнозируется выпуск 70 тысяч автомобилей за полтора года с необходимым запасом комплектующих. Общий объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард долларов. В будущем завод переключится на производство собственных моделей GAC.

Подпишитесь
В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз
Сегодня, 05:16
5 тысяч «квадратов» за 45 млн. В Омске выставили на продажу цех завода «Полет»
Сегодня, 05:38
«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
Сегодня, 03:19
Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность
Сегодня, 04:44
Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря
Сегодня, 02:42
Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации
Сегодня, 06:38