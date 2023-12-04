В Росси планируется выпуск Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Согласно информации от портала «За рулем», производство стартует в начале 2024 года при участии китайского бренда GAC. Для этого необходимо закрыть сделку по приобретению Hyundai завода в Санкт-Петербурге, где ранее изготавливались эти автомобили. На данный момент уже восстанавливают штат работников, пишет ФедералПресс.
Эксперты уточняют, что первые GAC автомобили, основанные на моделях Hyundai Solaris и Hyundai Creta, появятся на конвейере в начале 2024 года. Прогнозируется выпуск 70 тысяч автомобилей за полтора года с необходимым запасом комплектующих. Общий объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард долларов. В будущем завод переключится на производство собственных моделей GAC.