В РЭО назвали победителей «Зеленой премии — 2023»

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В качестве награды победители получили денежные призы на общую сумму 5,8 миллиона рублей.
Как сообщает издание properm.ru, вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что за три года проведения премии произошли положительные изменения в экологической ситуации в России. Она также отметила рост числа проектов, направленных на рециклинг отходов. Если на первую премию в 2021 году было заявлено 1000 инициатив, то на текущий момент уже принято почти четыре тысячи проектов.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, «Зеленая премия» прежде всего оценивает вклад в защиту окружающей среды со стороны каждого жителя государства. Все проекты, будь то маленький региональный или масштабный федеральный, направлены на то, чтобы помочь гражданам поменять свою модель поведения.
В текущем году проекты оценивались членами жюри в 6 номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», «Экологичные практики в строительстве». Закрытая номинация «Регионы России» («Зеленый рейтинг») основывалась на методологии РЭО, которая включала статистические данные и результаты социального опроса.
Для победителей премии размеры денежных призов в номинациях «Общественные и волонтерские проекты, Образовательные проекты» и «Культурные и медийные проекты» составили от 57 до 350 тысяч рублей. Всего участники получат 5,8 миллиона рублей на воплощение своих проектов.
В жюри входят представители государственных учреждений, которые работают с экологическими вопросами, участники сферы по обращению с ТКО, представители науки и предпринимательства. Они отобрали самые результативные проекты, которые продемонстрировали масштабность и вовлеченность граждан и подойдут для реализации на территории всей Российской Федерации.