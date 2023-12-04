В РЭО назвали победителей «Зеленой премии — 2023»

Как сообщает издание properm.ru, вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что за три года проведения премии произошли положительные изменения в экологической ситуации в России. Она также отметила рост числа проектов, направленных на рециклинг отходов. Если на первую премию в 2021 году было заявлено 1000 инициатив, то на текущий момент уже принято почти четыре тысячи проектов.