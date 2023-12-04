Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

В омском Заксобрании главой пресс-центра стал тележурналист Владимир Мутовкин

В омском Заксобрании главой пресс-центра стал тележурналист Владимир Мутовкин

4 декабря 2023, 07:30
Фото: Город55
Ранее эту должность занимал Анатолий Секретов.

С сегодняшнего дня, 4 декабря, главой пресс-центра Законодательного собрания Омской области назначили тележурналиста Владимира Мутовкина, сообщили «Вести. Омск».

«Назначение Владимира мне кажется логичным. Ему доверяют зрители, он — популярный репортер, это важно. Как и то, что он давно работает в журналистике и хорошо знает „запросы“ коллег к властным структурам», — рассказала директор ГТРК «Иртыш» Елена Моренис.

Мутовкин работал в журналистике с конца 90-х годов. Место руководителя пресс-центра регионального парламента освободилось после того, как свой пост покинул Анатолий Секретов.

Ранее Город55 сообщал, что в Заксобрании назначили постоянных представителей губернатора. В список вошли 6 чиновников.

В омском Заксобрании назначили постоянных представителей губернатора
Узнать подробнее
#Общество#Омская область#СМИ#Законодательное Собрание Омской области#Евгений Игишев#Пресс-центр#Журналистика
Подпишитесь
В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз
Сегодня, 05:16
5 тысяч «квадратов» за 45 млн. В Омске выставили на продажу цех завода «Полет»
Сегодня, 05:38
«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
Сегодня, 03:19
Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность
Сегодня, 04:44
Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря
Сегодня, 02:42
Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации
Сегодня, 06:38