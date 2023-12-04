В омском Заксобрании главой пресс-центра стал тележурналист Владимир Мутовкин

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
С сегодняшнего дня, 4 декабря, главой пресс-центра Законодательного собрания Омской области назначили тележурналиста Владимира Мутовкина, сообщили «Вести. Омск».
«Назначение Владимира мне кажется логичным. Ему доверяют зрители, он — популярный репортер, это важно. Как и то, что он давно работает в журналистике и хорошо знает „запросы“ коллег к властным структурам», — рассказала директор ГТРК «Иртыш» Елена Моренис.
Мутовкин работал в журналистике с конца 90-х годов. Место руководителя пресс-центра регионального парламента освободилось после того, как свой пост покинул Анатолий Секретов.
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