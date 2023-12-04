В Госдуме рассматриваются изменения в законодательстве о защите персональных данных

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Предложенные законопроекты предусматривают увеличение штрафов: для должностных лиц — до 2 миллионов рублей, для юридических лиц — до 15 миллионов рублей. Если организация нарушит правила вновь, ей будет грозить штраф в сотни миллионов рублей, пишет runews24.ru.
Кроме того, законопроекты предусматривают введение наказания до 10 лет лишения свободы за вывоз личных данных за пределы страны с целью продажи или передачи их третьим лицам. За использование украденной информации в коммерческих целях предусмотрено наказание до 5 лет заключения.