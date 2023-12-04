В Госдуме рассматриваются изменения в законодательстве о защите персональных данных

Кроме того, законопроекты предусматривают введение наказания до 10 лет лишения свободы за вывоз личных данных за пределы страны с целью продажи или передачи их третьим лицам. За использование украденной информации в коммерческих целях предусмотрено наказание до 5 лет заключения.