Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Госдуме рассматриваются изменения в законодательстве о защите персональных данных

4 декабря 2023, 11:44
В парламенте появилась инициатива ужесточить ответственность за кражу информации. Партия «Единая Россия» подготовила несколько законопроектов, направленных на повышение наказания за утечку личных данных, сообщил Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии.

Предложенные законопроекты предусматривают увеличение штрафов: для должностных лиц — до 2 миллионов рублей, для юридических лиц — до 15 миллионов рублей. Если организация нарушит правила вновь, ей будет грозить штраф в сотни миллионов рублей, пишет runews24.ru.

Кроме того, законопроекты предусматривают введение наказания до 10 лет лишения свободы за вывоз личных данных за пределы страны с целью продажи или передачи их третьим лицам. За использование украденной информации в коммерческих целях предусмотрено наказание до 5 лет заключения.

Подпишитесь
Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации
Сегодня, 06:38
Мерзли и надеялись. Омичи час прождали автобус на морозе в Амурском поселке
Сегодня, 09:01
«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
Сегодня, 03:19
Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность
Сегодня, 04:44
Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря
Сегодня, 02:42
В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз
Сегодня, 05:16