В Госдуме не собираются увеличивать срок службы по призыву

Как отметил депутат, двухлетний срок службы не только не будет увеличен, но и приведет к уменьшению доступного мобилизационного ресурса. Это связано с тем, что увеличение срока службы приведет к тому, что больше времени будет уходить на получение специальности и выход в запас. В результате военнослужащие не получат дополнительных военных навыков и будут исключены из производственной деятельности страны.