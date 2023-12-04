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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

В Госдуме не собираются увеличивать срок службы по призыву

В Госдуме не собираются увеличивать срок службы по призыву

4 декабря 2023, 12:45
Фото: 1MI
Госдума не поддерживает идею увеличения срока службы по призыву, так как считает, что это необходимости не имеет.

Вопрос увеличения срока службы по призыву в Госдуме не рассматривается. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что на данный момент нет необходимости в таком увеличении, пишет uralpolit.ru.

Как отметил депутат, двухлетний срок службы не только не будет увеличен, но и приведет к уменьшению доступного мобилизационного ресурса. Это связано с тем, что увеличение срока службы приведет к тому, что больше времени будет уходить на получение специальности и выход в запас. В результате военнослужащие не получат дополнительных военных навыков и будут исключены из производственной деятельности страны.

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