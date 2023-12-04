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В Финляндии массово выходят на акции протеста из-за закрытия КПП с Россией

4 декабря 2023, 06:00
В Финляндии русскоязычные жители вышли на акции протеста из-за закрытия пропускных пунктов на границе с Россией.

Акция состоялась в Хельсинки 2 декабря под названием «За свободу передвижения». В мероприятии участвовали несколько десятков человек, которые требуют открыть хотя бы один КПП на границе, пишет ФедералПресс.

Главной причиной недовольства протестующих является то, что закрытие границ мешает им поддерживать связь с родственниками в России. Однако они не получают поддержки ни от властей Хельсинки, ни от обычных финнов.

Местные жители считают, что русскоязычные жители, которые требуют возможность встречаться со своими родными по ту сторону границы, используются Москвой в качестве оружия в «гибридной войне» против Финляндии.

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