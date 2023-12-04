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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:09

В Челябинской области «индекс оливье» вырос на 3,3% за год

4 декабря 2023, 06:07
В Челябинской области стоимость пяти порций салата «оливье» увеличилась на 3,3% за год по сравнению со стоимостью в ноябре 2022 года.

Аналитики из Контрольно-счетной палаты региона сообщили, что в ноябре 2023 года цена пяти порций составила 261,8 рубля, что на 3,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это самое незначительное повышение цены за последние три года. Основным фактором, влияющим на рост стоимости, стало подорожание яиц. Эксперты указывают также на затраты на технические ресурсы, обслуживание оборудования и автопарк как основные причины повышения индекса. В то же время, при инфляции в 6,6%, рост цены оливье в Челябинской области оказался в два раза ниже этого показателя, пишет ФедералПресс.

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