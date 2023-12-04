В 2023 году российские компании заработали вдвое меньше, чем в 2022 году

В этом году российские компании заработали в два раза меньше, чем в прошлом году. По данным ФНС, доходы бизнеса составили 342,2 трлн рублей, что значительно ниже показателей 2022 года, когда они достигли 694,1 трлн рублей.