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Published Сегодня, 12:18

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Updated Сегодня, 12:29

В 2023 году российские компании заработали вдвое меньше, чем в 2022 году

4 декабря 2023, 12:18
В этом году российские компании заработали в два раза меньше, чем в прошлом году. По данным ФНС, доходы бизнеса составили 342,2 трлн рублей, что значительно ниже показателей 2022 года, когда они достигли 694,1 трлн рублей.

Причиной снижения доходов являются антироссийские санкции и сокращение спроса на российские ресурсы. Например, экспорт нефти Urals упал более чем на 10%, а цена на экспортную нефть составляет теперь 72,84 доллара за баррель, пишет runews24.ru.

Однако эксперты отмечают, что стоит учитывать, что прошлый год был особенным — как доходы, так и расходы компаний сильно выросли. Так, выручка предприятий превысила квадриллион рублей, что почти в два раза больше показателя 2021 года.

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