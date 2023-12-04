В 2023 году российские компании заработали вдвое меньше, чем в 2022 году

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Причиной снижения доходов являются антироссийские санкции и сокращение спроса на российские ресурсы. Например, экспорт нефти Urals упал более чем на 10%, а цена на экспортную нефть составляет теперь 72,84 доллара за баррель, пишет runews24.ru.
Однако эксперты отмечают, что стоит учитывать, что прошлый год был особенным — как доходы, так и расходы компаний сильно выросли. Так, выручка предприятий превысила квадриллион рублей, что почти в два раза больше показателя 2021 года.