Традиции празднования Дня волонтеров — 5 декабря

Международный день добровольца является возможностью признать и поощрить труд не только добровольцев ООН, но и всех волонтеров по всему миру. Всемирная декларация добровольцев гарантирует им право посвящать свое время и талант без ожидания вознаграждения. Ежегодно тысячи добровольцев ООН работают в сложных условиях и выполняют задания по всему миру, а также помогают онлайн во время пандемии, оказывая медицинскую помощь и поддержку нуждающимся.