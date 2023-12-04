Традиции празднования Дня волонтеров — 5 декабря

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
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Updated Сегодня, 19:05
История этого праздника началась в 1985 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Россия присоединилась к этому дню в 2017 году, пишет Общественная служба новостей.
Международный день добровольца является возможностью признать и поощрить труд не только добровольцев ООН, но и всех волонтеров по всему миру. Всемирная декларация добровольцев гарантирует им право посвящать свое время и талант без ожидания вознаграждения. Ежегодно тысячи добровольцев ООН работают в сложных условиях и выполняют задания по всему миру, а также помогают онлайн во время пандемии, оказывая медицинскую помощь и поддержку нуждающимся.
Быть добровольцем — это сложный и благодарный труд, который привносит изменения в общество. В этот день мы отмечаем важность работы волонтеров и популяризируем их благородное дело. ООН регулярно выпускает доклады о работе волонтеров и их вкладе в мир и развитие. Большая часть работы добровольцев не связана с организациями и направлена на улучшение жизни простых людей.
Добровольчество позволяет иметь постоянный контакт с людьми и создавать надежную систему поддержки, которая защищает от стресса и депрессии. Оно также помогает стать значимым членом общества. Международный день добровольца предоставляет возможность волонтерам собраться вместе, отметить свою работу, поделиться опытом и ценностями, а также рассказать о себе на общественном уровне.