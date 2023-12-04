Стали известны победители конкурса политической премии РАСО «Гамбургский счет»

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Премия вручается с 2016 года отдельным политикам или политсилам за результативность и соблюдение принципов конкуренции и демократических процедур при проведении избирательной кампании, передает 56orb.ru.
Во второй раз за историю премии в номинации «Мэр года» два победителя — мэр крупного города — города Иркутска — Руслан Болотов и мэр небольшого города Сысерти Свердловской области Дмитрий Нисковских.
Президент РАСО Евгений Минченко отметил, что Болотов смог разрешить много, казалось бы, нерешаемых элитных конфликтов и обеспечить впервые за долгое время доминирование «Единой России» в Иркутске на выборах в региональный парламент.
«Если же говорить о Дмитрии Нисковских, то он демонстрирует яркий коммуникативный стиль и креативные решения для привлечения внимания к своему небольшому городу», — отметил Евгений Минченко.
Лучшей муниципальной кампанией ЕР стали выборы в городской совет депутатов Красноярска. Лучшая муниципальная кампания оппозиционной парламентской партии оказалась у КПРФ на выборах в совет депутатов Абакана. Премию за лучшую муниципальную кампанию непарламентской партии получила партия «Зеленые» на выборах в городской совет Красноярска.
Политиком года стал «НейроЖириновский», конкурировавший с Сергеем Собяниным.
«И это очень символично, учитывая тот факт, что в прошлом году посмертно политиком года стал Владимир Вольфович. Видимо, эта инерция его харизмы, обаяния, идей до сих пор помогает его партии», — сказал Евгений Минченко.
Лучшая кампания врио губернатора — у главы Красноярского края Михаила Котюкова. Лучшей кампанией действующего губернатора от ЕР стала кампания губернатора Московской области Андрея Воробьева. Губернатор Орловской области Андрей Клычков из КПРФ стал лауреатом премии в номинации «Лучшая кампания действующего губернатора от оппозиционной партии».
За участников голосовали эксперты, члены комитета по политтехнологиям РАСО — это более ста профессиональных политических консультантов, политтехнологов и политических юристов. Премию вручали в рамках форума «Дни PR — 2023», информационным партнером которого выступил медиахолдинг 1MI.