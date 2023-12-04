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Published Сегодня, 02:19

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Спрос вырос в 2 раза. Сколько в Омске готовы платить разнорабочим

4 декабря 2023, 02:19
Фото: Midjourney
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Стало известно, какую зарплату в Омской области предлагают разнорабочим

Треть вакансий предполагают вахтовую занятость.

В Сибири спрос на разнорабочих с начала 2023 года вырос почти в 2 раза, сообщили специалисты сервиса по поиску вакансий HeadHunter. Средняя зарплата, которую готовы предложить работодатели в Омске разнорабочим составляет 56 947 рублей. Приводим рейтинг зарплат по другим городам СФО.

Чаще всего вакансии разнорабочих открываются в сферах строительства, металлургии, добывающей отрасли. В половине случаев от соискателя не требуется опыт работы. Треть вакансий предполагают вахтовую занятость. В среднем на одну такую вакансию в регионе приходится 1,8 резюме, что говорит об острой нехватке кадров.

Ранее Город55 сообщал, что в правительстве Омской области массово набирают сотрудников. Вакансии открыли в минздраве и министерстве региональной политики.

Зарплаты до 71 тысячи. В омские министерства массово набирают сотрудников
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#Омск#Омская область#Кадры#Вакансии#Евгений Игишев#Резюме#Строительство, недвижимость#Добывающая отрасль
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