Спрос вырос в 2 раза. Сколько в Омске готовы платить разнорабочим

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
В Сибири спрос на разнорабочих с начала 2023 года вырос почти в 2 раза, сообщили специалисты сервиса по поиску вакансий HeadHunter. Средняя зарплата, которую готовы предложить работодатели в Омске разнорабочим составляет 56 947 рублей. Приводим рейтинг зарплат по другим городам СФО.
Чаще всего вакансии разнорабочих открываются в сферах строительства, металлургии, добывающей отрасли. В половине случаев от соискателя не требуется опыт работы. Треть вакансий предполагают вахтовую занятость. В среднем на одну такую вакансию в регионе приходится 1,8 резюме, что говорит об острой нехватке кадров.
Ранее Город55 сообщал, что в правительстве Омской области массово набирают сотрудников. Вакансии открыли в минздраве и министерстве региональной политики.