Спрос вырос в 2 раза. Сколько в Омске готовы платить разнорабочим

Чаще всего вакансии разнорабочих открываются в сферах строительства, металлургии, добывающей отрасли. В половине случаев от соискателя не требуется опыт работы. Треть вакансий предполагают вахтовую занятость. В среднем на одну такую вакансию в регионе приходится 1,8 резюме, что говорит об острой нехватке кадров.