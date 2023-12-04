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Снизила цену вдвое. Владелица агрофирмы разберет под ноль двухэтажки на окраине Омска

4 декабря 2023, 06:39
Фото: 1MI
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Владелица омской агрофирмы разберет два аварийных дома на Телевизионке

Дома, расположенные на 5-й Чередовой и Гоголя, признали аварийными около 10 лет назад.

Городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» выбрало подрядчика для разбора фундамента двухэтажных домов на Телевизионке. Речь идет о домах на 5-й Чередовой, 31 и Гоголя, 80, признанных аварийными около 10 лет назад.

Обе двухэтажки на 12 квартир построили в 1949 году. Подрядчику предстоит за 15 рабочих дней разобрать фундамент, засыпать котлованы и вывести мусор. Желающих заняться демонтажными работами было немало. Самую низкую цену за разбор домов в Ленинском округе предложила предпринимательница Инга Шульпина.

Омичка снизила начальную цену на 1,926 млн рублей. За каждый из домов она получит по 1,078 млн. Отметим, что Шульпина с ноября 2021 года владеет компанией «Феникс-Агро», которая специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.

Ранее Город55 рассказывал, в одном из домов оказался затопленным подвал. Вода в нем стояла пару недель. Из-за этого прокуратура организовала проверку «Тепловой компанией»:

Угроза пожара и разрушения. В Омске затопило кипятком подвалы девяти многоэтажек
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#Общество#Омск#Аварийное жилье#Подрядчик#Снос дома#Снос#Аварийные дома#Новости#УДХБ#Юлия Истомина
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