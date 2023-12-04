Снизила цену вдвое. Владелица агрофирмы разберет под ноль двухэтажки на окраине Омска

Омичка снизила начальную цену на 1,926 млн рублей. За каждый из домов она получит по 1,078 млн. Отметим, что Шульпина с ноября 2021 года владеет компанией «Феникс-Агро», которая специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.