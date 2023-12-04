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Published Сегодня, 06:38

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иллюстрация

Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации

4 декабря 2023, 06:38
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны, где запрещена стройка

Парк будет официально шире, но на участках, которые к нему присоединят, могут появиться новые городские объекты.

Стало известно, что парк «Зеленый остров» будут расширять. По этому поводу в декабре состоятся общественные обсуждения. Они пройдут до 14 декабря. На сайте администрации Омска появилось соответствующее оповещение.

Парк собираются расширять за счет уменьшения зоны городской рекреации. В скором времени «Зеленым островом» будет считаться участок под дорогой общего пользования на 1-й Затонской площадью 9 тыс кв м, территория площадью 1,5 тыс кв м под аттракционами и центральная аллея парка размером 2,3 гектаров, которая считается пока что зоной городской рекреации. Кроме того, к «Зеленому острову» собираются отнести участок площадью 79 кв м, на котором раньше стоял цветочный ларек. Он был размещен у входа в парк.

Фото: сайт администрации Омска

Таким образом будет создан единый земельный участок «Зеленого острова». Пока что указанные территории не предполагают какое-либо строительство, на них можно благоустраивать скверы, бульвары, зоны для пешеходов с озеленением. С изменением вида разрешенного пользования на участках смогут возводить культурно-досуговые объекты, кафе и парковки.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Парк#Новости#Обсуждение#Алина Ясинская#Парк Зеленый остров
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