Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Стало известно, что парк «Зеленый остров» будут расширять. По этому поводу в декабре состоятся общественные обсуждения. Они пройдут до 14 декабря. На сайте администрации Омска появилось соответствующее оповещение.
Парк собираются расширять за счет уменьшения зоны городской рекреации. В скором времени «Зеленым островом» будет считаться участок под дорогой общего пользования на 1-й Затонской площадью 9 тыс кв м, территория площадью 1,5 тыс кв м под аттракционами и центральная аллея парка размером 2,3 гектаров, которая считается пока что зоной городской рекреации. Кроме того, к «Зеленому острову» собираются отнести участок площадью 79 кв м, на котором раньше стоял цветочный ларек. Он был размещен у входа в парк.
Таким образом будет создан единый земельный участок «Зеленого острова». Пока что указанные территории не предполагают какое-либо строительство, на них можно благоустраивать скверы, бульвары, зоны для пешеходов с озеленением. С изменением вида разрешенного пользования на участках смогут возводить культурно-досуговые объекты, кафе и парковки.