Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации

Парк собираются расширять за счет уменьшения зоны городской рекреации. В скором времени «Зеленым островом» будет считаться участок под дорогой общего пользования на 1-й Затонской площадью 9 тыс кв м, территория площадью 1,5 тыс кв м под аттракционами и центральная аллея парка размером 2,3 гектаров, которая считается пока что зоной городской рекреации. Кроме того, к «Зеленому острову» собираются отнести участок площадью 79 кв м, на котором раньше стоял цветочный ларек. Он был размещен у входа в парк.