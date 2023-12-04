Психолог рассказала россиянам, от каких новогодних подарков лучше воздержаться

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Ведущим общее хозяйство людям не нужно дарить своим близким на Новый год утюги, сковородки и пылесосы. Такое мнение озвучила психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Специалист посоветовала выбирать презенты, которые подчеркивают заботу о человеке.
Наумова рассказала представителям NEWS.ru, что вещи, используемые в быту, лучше просто приобрести для семейного пользования. А на праздники следует дарить подарки, не напоминающие о насущных делах. Это может стать дополнительным стрессовым фактором.
Эксперт убеждена, что выбирая новогодние подарки, следует думать только о том, что любят ваши близкие, отталкиваясь исключительно от их предпочтений. Человека, которому не нравятся сюрпризы, можно прямо спросить, что бы он хотел получить в подарок. Также можно отправиться за покупками вместе и приобрести желаемый презент. Специалист советует дарить девушкам такие подарки, как парфюмерия и уходовая косметика, а молодым людям — различные аксессуары.