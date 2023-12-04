Психолог рассказала россиянам, от каких новогодних подарков лучше воздержаться

Эксперт убеждена, что выбирая новогодние подарки, следует думать только о том, что любят ваши близкие, отталкиваясь исключительно от их предпочтений. Человека, которому не нравятся сюрпризы, можно прямо спросить, что бы он хотел получить в подарок. Также можно отправиться за покупками вместе и приобрести желаемый презент. Специалист советует дарить девушкам такие подарки, как парфюмерия и уходовая косметика, а молодым людям — различные аксессуары.