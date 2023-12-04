Психиатр предупредил об опасности антидепрессантов

Рудов в интервью с корреспондентом Общественной службы новостей отметил, что депрессию не всегда легко обнаружить, так как она может быть скрытой или маскироваться под другие безобидные или соматические проявления. Самолечение антидепрессантами может осложнить диагностику даже для опытного специалиста.