Психиатр предупредил об опасности антидепрессантов

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
По словам специалиста, антидепрессанты могут быть опасными из-за своих побочных эффектов и потому, что их неправильное применение может усугубить заболевание. Он также напомнил, что депрессия может привести к суицидальным мыслям и экстремальным поступкам, поэтому самостоятельное лечение этого состояния является крайне опасным.
Рудов в интервью с корреспондентом Общественной службы новостей отметил, что депрессию не всегда легко обнаружить, так как она может быть скрытой или маскироваться под другие безобидные или соматические проявления. Самолечение антидепрессантами может осложнить диагностику даже для опытного специалиста.
По мнению психиатра, бесконтрольное применение антидепрессантов связано с их доступностью, быстрым устранением симптомов и популярностью в обществе. Он предупредил о возможности быстрого привыкания к этим препаратам и появления нарушений сна, тревоги, страха, апатии и других психических расстройств при отказе от них.
Специалист также подчеркнул, что антидепрессанты могут вызывать различные побочные эффекты со временем. Он особо отметил, что при не контролируемом приеме этих препаратов некоторые диагностированные заболевания могут ухудшаться, особенно это относится к неврозу, ранним стадиям шизофрении или эпилепсии.