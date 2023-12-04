Проект «Проводники здоровья» помог более 100 тысячам жителей Сахалина и Курил

«Практически все медицинские администраторы — „проводники здоровья“ работают в удаленном режиме, регулярно созваниваются со своими подопечными и обеспечивают их маршрутизацию в ходе оказания медицинской помощи. Для „проводников“ подготавливают программное обеспечение для работы на планшете или ПК. Это не волонтерство, а официальная работа в поликлинике. Администраторы выполняют свои функциональные обязанности в соответствии с регламентом, работают не полный день и могут самостоятельно планировать свое время. У них есть 200 пациентов в год, которых они должны вести, а на каждого пациента, в зависимости от его хронического заболевания, есть план диспансерного лечения. В информационной системе анализируется работа по каждому „проводнику“ — сколько звонков пациенту сделано, какова их продолжительность, сколько задач завершено. От работы администратора зависит, пройдет ли пациент вовремя диагностику, начнет ли лечение. Люди старшего поколения часто бывают забывчивы, иногда капризны — не каждый считает нужным пойти к врачу. Мы напоминаем, убеждаем, помогаем адресно в решении проблемы. Потом нам перезванивают — благодарят за такую помощь», — уточнила руководитель проекта Валерия Фигурина.