Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность

Омич также планировал отправиться на Украину, чтобы вступить в ряды вооруженных сил и участвовать в боях против российской армии. Как сообщили в ФСБ, молодого человека курировал украинский координатор. Квартиру подозреваемого обыскали, изъяты компьютер, средства связи.