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Омича задержали за призыв мобилизованных сдаваться в плен ВСУ

Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность

4 декабря 2023, 04:44
Фото: УФСБ России по Омской области

Омича задержали за призыв мобилизованных сдаваться в плен ВСУ

Молодой человек планировал отправится на Украину, чтобы воевать против российской армии.

В Омске сотрудники регионального УФСБ задержали 22-летнего местного жителя за антироссийскую деятельность. По предварительным данным, молодой человек публично призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ.

Омич также планировал отправиться на Украину, чтобы вступить в ряды вооруженных сил и участвовать в боях против российской армии. Как сообщили в ФСБ, молодого человека курировал украинский координатор. Квартиру подозреваемого обыскали, изъяты компьютер, средства связи.

Следователи завели на омича уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Евгений Игишев#Всу#УФСБ России
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