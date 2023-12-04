Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
В Омске сотрудники регионального УФСБ задержали 22-летнего местного жителя за антироссийскую деятельность. По предварительным данным, молодой человек публично призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ.
Омич также планировал отправиться на Украину, чтобы вступить в ряды вооруженных сил и участвовать в боях против российской армии. Как сообщили в ФСБ, молодого человека курировал украинский координатор. Квартиру подозреваемого обыскали, изъяты компьютер, средства связи.
Следователи завели на омича уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».