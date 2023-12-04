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Иллюстрация

Поскользнулась и сломала руку. Омичка отсудила у мэрии 170 тысяч за травму

4 декабря 2023, 03:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка отсудила у мэрии 170 тысяч за перелом руки на скользком переходе

Инцидент произошел на улице Батумской в ноябре 2021 года.

Жительница Омска отсудила у Управления дорожного хозяйства и благоустройства 170 тысяч рублей компенсации морального вреда за перелом руки со смещением, сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе региональной прокуратуры.

59-летняя женщина получила травму в ноябре 2021 года. Она переходила дорогу на улице Батумской и упала на гололеде.

В суде посчитали, что наледь образовалась на проезжей части из-за некачественной уборки. Определяя размер компенсации морального вреда, был учтен длительный период амбулаторного лечения и восстановления. Суд постановил взыскать с ответчика 170 тысяч рублей.

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