Поболтать и покурить. Омский школьник пожаловался на беспредел в туалетах учреждения

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Мальчик рассказал редакции Гороад55, что в образовательном учреждении работает лишь один мужской туалет. Еще два по разным причинам недоступны для пользования — в один могут ходить только ученики начальной школы, а другой закрыт на бессрочный «ремонт».
Проблема в том, что за все время моего обучения в гимназии №9 на третьем этаже туалет для мальчиков был закрыт, в туалет на втором этаже запрещают ходить учителя, объясняя это тем, что он для детей. В итоге остается только мужской туалет на первом этаже», — сообщил мальчик.
Такое положение дел, по словам школьника, порождает много неудобств. Многие обучающиеся ходят в уборные для совершенно посторонних дел.
«Там собирается по 10 человек на каждой перемене чтобы просто поразговаривать или покурить. Следовательно, сходить в туалет в таких условиях не представляется возможным, а это нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10», — добавил школьник.
Напомним, что в недавно ученики этой же гимназии пожаловались на видеокамеры в туалете. На жалобу обратили внимание в городской администрации, уверив, что видеокамера — всего лишь муляж и не может выполнять съемку.