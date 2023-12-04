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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Омский школьник рассказал, чем ученики занимаются в туалетах на переменах

Поболтать и покурить. Омский школьник пожаловался на беспредел в туалетах учреждения

4 декабря 2023, 13:57
Фото: 1MI

Омский школьник рассказал, чем ученики занимаются в туалетах на переменах

О нарушении санитарных правил сообщил ученик гимназии №9.

Мальчик рассказал редакции Гороад55, что в образовательном учреждении работает лишь один мужской туалет. Еще два по разным причинам недоступны для пользования — в один могут ходить только ученики начальной школы, а другой закрыт на бессрочный «ремонт».

Проблема в том, что за все время моего обучения в гимназии №9 на третьем этаже туалет для мальчиков был закрыт, в туалет на втором этаже запрещают ходить учителя, объясняя это тем, что он для детей. В итоге остается только мужской туалет на первом этаже», — сообщил мальчик.

Такое положение дел, по словам школьника, порождает много неудобств. Многие обучающиеся ходят в уборные для совершенно посторонних дел.

«Там собирается по 10 человек на каждой перемене чтобы просто поразговаривать или покурить. Следовательно, сходить в туалет в таких условиях не представляется возможным, а это нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10», — добавил школьник.

Напомним, что в недавно ученики этой же гимназии пожаловались на видеокамеры в туалете. На жалобу обратили внимание в городской администрации, уверив, что видеокамера — всего лишь муляж и не может выполнять съемку.

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#Омск#Омская область#Школа#Жалобы#Школьники#Дети#Новости#Омская школа#Жалоба#Школы#Анастасия Баянова
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