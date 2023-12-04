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Омским школьникам рассказали, как они могут повысить свою цифровую грамотность

4 декабря 2023, 08:34
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Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» проходит с 28 ноября по 25 декабря и направлена на формирование навыков безопасного поведения в интернете.

В ней могут принимать участие ученики 1-9 классов. Олимпиада организована АНО «Национальные приоритеты» при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко считает, что интернет дает детям и подросткам возможности для учебы и общения, а потому важно обезопасить их время в сети.

«Обучая наших детей безопасному пользованию интернетом, мы обеспечиваем им будущее, свободное от киберугроз. На Всероссийской олимпиаде „Безопасный интернет“ ребята могут проверить свой уровень цифровой грамотности и закрепить приобретенные в ходе решения заданий навыки. В прошлом году участие в олимпиаде приняли почти 2 млн школьников», — рассказал Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что олимпиада проводится второй год подряд, ее основными задачами является освещение правил безопасности в интернете.

В заданиях смоделированы ситуации, которые могут возникнуть в сети — диалог с продавцом в онлайн-магазине, настройка конфиденциальности страницы в соцсетях и другие. Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать правильный план действий.

Кроме того, на олимпиаде школьники познакомятся с принципами работы искусственного интеллекта и научатся правильно искать и использовать информацию в сети.

Фото: Правительства Омской области
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#Омск#Омская область#Дети#Губернатор#Цифровые технологии#Губернатор области#Олимпиада#Новости#Анастасия Баянова#Знания
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