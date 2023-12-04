Омским школьникам рассказали, как они могут повысить свою цифровую грамотность

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
В ней могут принимать участие ученики 1-9 классов. Олимпиада организована АНО «Национальные приоритеты» при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко считает, что интернет дает детям и подросткам возможности для учебы и общения, а потому важно обезопасить их время в сети.
«Обучая наших детей безопасному пользованию интернетом, мы обеспечиваем им будущее, свободное от киберугроз. На Всероссийской олимпиаде „Безопасный интернет“ ребята могут проверить свой уровень цифровой грамотности и закрепить приобретенные в ходе решения заданий навыки. В прошлом году участие в олимпиаде приняли почти 2 млн школьников», — рассказал Дмитрий Чернышенко.
Отмечается, что олимпиада проводится второй год подряд, ее основными задачами является освещение правил безопасности в интернете.
В заданиях смоделированы ситуации, которые могут возникнуть в сети — диалог с продавцом в онлайн-магазине, настройка конфиденциальности страницы в соцсетях и другие. Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать правильный план действий.
Кроме того, на олимпиаде школьники познакомятся с принципами работы искусственного интеллекта и научатся правильно искать и использовать информацию в сети.