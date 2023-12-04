Омская прокуратура наказала омичку, запретившую мужу погасить кредит автомобилем

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Дело в том, что в ноябре этого года Арбитражный суд признал омича банкротом, для погашения требований кредиторов он должен был вносить свое имущество.
В конкурсную массу финансовый управляющий внес автомобиль мужчины, который он приобрел совместно с супругой. Однако женщина отказалась предоставить автомобиль для погашения долга.
По инициативе прокуратуры суд привлек омичку к административной ответственности по ч. 7 ст. 14.13 КоАП РФ в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, суд обязал ее передать финансовому управляющему сумму, соразмерную стоимости автомобиля.