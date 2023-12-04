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Омичку, запретившую мужу погасить кредит машиной, привлекли к ответственности

Омская прокуратура наказала омичку, запретившую мужу погасить кредит автомобилем

4 декабря 2023, 10:15
Фото: 1MI

Омичку, запретившую мужу погасить кредит машиной, привлекли к ответственности

Женщину привлекли к административной ответственности по инициативе прокуратуры Омской области.

Дело в том, что в ноябре этого года Арбитражный суд признал омича банкротом, для погашения требований кредиторов он должен был вносить свое имущество.

В конкурсную массу финансовый управляющий внес автомобиль мужчины, который он приобрел совместно с супругой. Однако женщина отказалась предоставить автомобиль для погашения долга.

По инициативе прокуратуры суд привлек омичку к административной ответственности по ч. 7 ст. 14.13 КоАП РФ в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, суд обязал ее передать финансовому управляющему сумму, соразмерную стоимости автомобиля.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Наказание#Кредиты#Кредит#Новости#Анастасия Баянова
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