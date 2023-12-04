Омичи могут протестировать новую видеоплатформу NUUM

Новая видеоплатформа входит в экосистему МТС и позволяет проводить стримы, загружать и просматривать видео как в горизонтальном, так и в вертикальном форматах. Тестировать продукт уже начали многие блогеры и креаторы, среди которых Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и многие другие.