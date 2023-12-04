Омичи могут протестировать новую видеоплатформу NUUM

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Объявлен запуск открытого бета-теста новой пользовательской видеоплатформы NUUM. Она доступна в web-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.
Новая видеоплатформа входит в экосистему МТС и позволяет проводить стримы, загружать и просматривать видео как в горизонтальном, так и в вертикальном форматах. Тестировать продукт уже начали многие блогеры и креаторы, среди которых Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и многие другие.
Бета-тестирование поможет владельцам платформы совместно с пользователями доработать ключевые функции и создать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, авторов контента и рекламодателей. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые 2-3 недели.
«Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты», — заявила руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.