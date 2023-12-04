Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Омичи могут протестировать новую видеоплатформу NUUM

Омичи могут протестировать новую видеоплатформу NUUM

4 декабря 2023, 11:22
Фото: скриншот видеоплатформы NUUM
Продукт планируется запустить в следующем году, но уже сейчас NUUM открыта для бета-тестирования всеми желающими.

Объявлен запуск открытого бета-теста новой пользовательской видеоплатформы NUUM. Она доступна в web-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.

Новая видеоплатформа входит в экосистему МТС и позволяет проводить стримы, загружать и просматривать видео как в горизонтальном, так и в вертикальном форматах. Тестировать продукт уже начали многие блогеры и креаторы, среди которых Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и многие другие.

Бета-тестирование поможет владельцам платформы совместно с пользователями доработать ключевые функции и создать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, авторов контента и рекламодателей. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые 2-3 недели.

«Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты», — заявила руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.
#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации
Сегодня, 06:38
Мерзли и надеялись. Омичи час прождали автобус на морозе в Амурском поселке
Сегодня, 09:01
«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
Сегодня, 03:19
Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность
Сегодня, 04:44
Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря
Сегодня, 02:42
В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз
Сегодня, 05:16