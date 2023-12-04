Нужны капремонт и уборка. В Омске на 2-й Солнечной за 28 млн продают склады и цеха

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Омске акционерное общество «Дом.РФ» продает земельно-имущественный комплекс на улице 2-й Солнечной. В лот стоимостью 28,26 млн рублей входит земельный участок площадью 14690 кв. м и несколько зданий, расположенных в границах территории. Все они находятся в федеральной собственности. Участок предназначен для размещения производственной базы, рядом с ним уже есть мясоперерабатывающий завод, рыбопромышленная компания и молочный завод.
Помимо участка лот включает склад с навесом, административные здания, два цеха, проходную, прорабский участок, гараж. Их общая площадь составляет 4175,9 кв. м. Состояние всех зданий на 2-й Солнечной — неудовлетворительное: частично разрушились конструктивные элементы, есть дефекты пола и отделки, помещения завалены мусором и старой мебелью.
«Для дальнейшей эксплуатации объектов недвижимого имущества рекомендуется проведение капитального ремонта внутренних инженерных сетей и оборудования, в том числе: разборка оборудования, установленного в инженерных сетях; восстановление или замена изношенных деталей оборудования и элементов сети», — говорится в аукционной документации.
Помимо этого, на земельном участке находятся объекты, правообладатели которых неизвестны. Это бетонная эстакада для ремонта автомобилей, металлический навес, нежилой объект с металлическими стенами и инженерные колодцы. Они в состав лота не входят.
Заявки принимают до 22 января, итоги аукциона собираются подвести 26 января 2024 года.