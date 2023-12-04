Нужны капремонт и уборка. В Омске на 2-й Солнечной за 28 млн продают склады и цеха

В Омске акционерное общество «Дом.РФ» продает земельно-имущественный комплекс на улице 2-й Солнечной. В лот стоимостью 28,26 млн рублей входит земельный участок площадью 14690 кв. м и несколько зданий, расположенных в границах территории. Все они находятся в федеральной собственности. Участок предназначен для размещения производственной базы, рядом с ним уже есть мясоперерабатывающий завод, рыбопромышленная компания и молочный завод.