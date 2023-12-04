Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Иллюстрация

Нужны капремонт и уборка. В Омске на 2-й Солнечной за 28 млн продают склады и цеха

4 декабря 2023, 05:08
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 28 млн рублей продают производственный комплекс на 2-й Солнечной

На выставленном на продажу земельном участке площадью 14690 кв. м находятся бетонная эстакада для ремонта автомобилей, металлический навес, нежилой объект с металлическими стенами и инженерные колодцы, которые не входят в состав лота.

В Омске акционерное общество «Дом.РФ» продает земельно-имущественный комплекс на улице 2-й Солнечной. В лот стоимостью 28,26 млн рублей входит земельный участок площадью 14690 кв. м и несколько зданий, расположенных в границах территории. Все они находятся в федеральной собственности. Участок предназначен для размещения производственной базы, рядом с ним уже есть мясоперерабатывающий завод, рыбопромышленная компания и молочный завод.

Земельный участок на 2-й СолнечнойЗемельный участок на 2-й Солнечной
Земельный участок на 2-й Солнечной
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Помимо участка лот включает склад с навесом, административные здания, два цеха, проходную, прорабский участок, гараж. Их общая площадь составляет 4175,9 кв. м. Состояние всех зданий на 2-й Солнечной — неудовлетворительное: частично разрушились конструктивные элементы, есть дефекты пола и отделки, помещения завалены мусором и старой мебелью.

«Для дальнейшей эксплуатации объектов недвижимого имущества рекомендуется проведение капитального ремонта внутренних инженерных сетей и оборудования, в том числе: разборка оборудования, установленного в инженерных сетях; восстановление или замена изношенных деталей оборудования и элементов сети», — говорится в аукционной документации.
Выставленный на продажу имущественный комплексВыставленный на продажу имущественный комплекс
Выставленный на продажу имущественный комплексВыставленный на продажу имущественный комплекс
Выставленный на продажу имущественный комплексВыставленный на продажу имущественный комплекс
Выставленный на продажу имущественный комплексВыставленный на продажу имущественный комплекс
Выставленный на продажу имущественный комплексВыставленный на продажу имущественный комплекс
Выставленный на продажу имущественный комплекс
Фото: ГИС Торги

Помимо этого, на земельном участке находятся объекты, правообладатели которых неизвестны. Это бетонная эстакада для ремонта автомобилей, металлический навес, нежилой объект с металлическими стенами и инженерные колодцы. Они в состав лота не входят.

Заявки принимают до 22 января, итоги аукциона собираются подвести 26 января 2024 года.

Технопарк вместо заброшки. На месте завода Козицкого планируют создать IT-центр
Узнать подробнее
#Бизнес#Омск#Производство#Аукцион#Имущество#Торги#Новости#Предприятие#Юлия Истомина
Подпишитесь
Новые: год, назначения, происшествия. Как прошла эта неделя в Омске
Вчера, 13:53
Возможны перебои. Жители Тары останутся без газа из-за аварии
Вчера, 05:49
«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
Сегодня, 03:19
Вместо платной парковки. Совладелец пивного бизнеса построит ТЦ на Левобережье Омска
Вчера, 05:27
Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря
Сегодня, 02:42
Спрос вырос в 2 раза. Сколько в Омске готовы платить разнорабочим
Сегодня, 02:19