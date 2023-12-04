Ножом в шею. В Омске женщина зарезала возлюбленного прямо во время свидания

К преступлению может быть причастна его 51-летняя сожительница. Как считают в региональном следкоме, убийство произошло, когда они распивали спиртное. Женщин ударила кавалера ножом шею. От травмы тот скончался. Поводом для этого называют личные неприязненные отношения.