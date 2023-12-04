Ножом в шею. В Омске женщина зарезала возлюбленного прямо во время свидания

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа в квартире одного из домов по улице Нефтезаводская. Там нашли тело 39-летнего мужчины. На нем обнаружили признаки насильственной смерти.
К преступлению может быть причастна его 51-летняя сожительница. Как считают в региональном следкоме, убийство произошло, когда они распивали спиртное. Женщин ударила кавалера ножом шею. От травмы тот скончался. Поводом для этого называют личные неприязненные отношения.
Решается вопрос о том, чтобы заключить подозреваемую под стражу. Расследование продолжается, уточнили в СУ СК РФ по Омской области.
Ранее Город55 писал о жестком убийстве женщины в городе Тара. По информации следствия, на нее напал супруг из чувства ревности.