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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

иллюстрация

Ножом в шею. В Омске женщина зарезала возлюбленного прямо во время свидания

4 декабря 2023, 12:12
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске женщина зарезала возлюбленного прямо во время свидания

Пара распивала спиртное в тот вечер на квартире в городке Нефтяников.

В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа в квартире одного из домов по улице Нефтезаводская. Там нашли тело 39-летнего мужчины. На нем обнаружили признаки насильственной смерти.

К преступлению может быть причастна его 51-летняя сожительница. Как считают в региональном следкоме, убийство произошло, когда они распивали спиртное. Женщин ударила кавалера ножом шею. От травмы тот скончался. Поводом для этого называют личные неприязненные отношения.

Решается вопрос о том, чтобы заключить подозреваемую под стражу. Расследование продолжается, уточнили в СУ СК РФ по Омской области.

Ранее Город55 писал о жестком убийстве женщины в городе Тара. По информации следствия, на нее напал супруг из чувства ревности.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Новости#Застолье#Спиртные напитки#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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