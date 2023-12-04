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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Низкое давление и его связь с нарушениями сердечного ритма

4 декабря 2023, 07:33
Эндокринолог Ольга Рождественская рассказала о потенциальной опасности для людей с низким артериальным давлением при употреблении мочегонных продуктов. Она подчеркнула, что такие люди часто испытывают желание есть соленые продукты.

Медик предупредила, что соленая пища может вызвать диуретический эффект, что в свою очередь может привести не только к пониженному давлению, но и к нарушениям сердечного ритма, пишет Pravda.Ru.

Врач объяснила, что низкое давление может быть результатом нарушения сна, физического или умственного перенапряжения. Главной причиной этого является вегетососудистая дистония, то есть нарушение автономной нервной системы.

Специалист подчеркнула, что само по себе низкое давление не представляет большой опасности, однако проблема заключается в его возможных скачках — от низкого до высокого. Такая вариабельность может привести к сердечно-сосудистым проблемам.

Эксперт предупредила, что не все люди могут легко приспособиться к низкому давлению, поэтому излишнее потребление гипотензивных препаратов может вызвать нарушение сердечного ритма и острый коронарный синдром.

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