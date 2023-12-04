Низкое давление и его связь с нарушениями сердечного ритма

Эндокринолог Ольга Рождественская рассказала о потенциальной опасности для людей с низким артериальным давлением при употреблении мочегонных продуктов. Она подчеркнула, что такие люди часто испытывают желание есть соленые продукты.