Налоговики нашли на радиозаводе Попова нарушения на 240 млн рублей

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску радиозавода имени Попова к Налоговой службе. Речь идет о результатах камеральной проверки за первый квартал 2022 года: специалисты тогда пришли к выводу, что завод неверно рассчитал размер налоговых выплат, и доначислили 116 млн рублей по страховым взносам на пенсионное, медицинское и социальное страхование, а также 122 млн — по страховым взносам в связи с беременностью. Руководство завода подало апелляционную жалобу, а потом пошло в суд.