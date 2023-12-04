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Posted 4 декабря 2023, 08:33

Published 4 декабря 2023, 08:33

Modified 4 декабря 2023, 08:33

Updated 4 декабря 2023, 08:33

Налоговики нашли на радиозаводе Попова нарушения на 240 млн рублей

4 декабря 2023, 08:33
Руководство предприятия не смогло оспорить результаты проверки в суде.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску радиозавода имени Попова к Налоговой службе. Речь идет о результатах камеральной проверки за первый квартал 2022 года: специалисты тогда пришли к выводу, что завод неверно рассчитал размер налоговых выплат, и доначислили 116 млн рублей по страховым взносам на пенсионное, медицинское и социальное страхование, а также 122 млн — по страховым взносам в связи с беременностью. Руководство завода подало апелляционную жалобу, а потом пошло в суд.

Арбитраж констатировал, что истец применил при расчете пониженные тарифы страховых взносов, на которые может иметь право согласно одному из недавних федеральных законов как «организация, которая осуществляет деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции», внесенная в специальный реестр. Однако должно соблюдаться еще одно условие: доходы, связанные с электронной продукцией, должны составлять не менее 70% от всех доходов мероприятия.

— Из представленной Обществом справки следует, — говорится в решении суда, — что доля дохода по производству продукции за полугодие 2022 года для выполнения условий пункта 14 статьи 427 НК РФ составила более 70%. При этом заявитель включен в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, только с 02.12.2022. Следовательно, АО «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“ вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с декабря 2022 года…

В итоге суд постановил: радиозавод не имел права на пониженный тариф в начале 2022 года, решение налоговиков о доначислении почти 240 млн рублей соответствует законодательству.

Теоретически у руководства завода есть месяц для того, чтобы подать апелляционную жалобу.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Налоговая#Радиозавод имени Попова
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