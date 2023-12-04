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Posted Сегодня, 20:57

Published Сегодня, 20:57

Modified Сегодня, 21:05

Updated Сегодня, 21:05

Могут ли мандарины быть опасными

4 декабря 2023, 20:57
С наступлением Нового года на наших праздничных столах обязательно появляются ароматные и сочные мандарины. Эти яркие, аппетитные фрукты стали неотъемлемым символом праздника и радостного ожидания. Их запах уже давно стал предвестником Нового года в России.

Однако помимо своей связи с Новым годом, мандарины также имеют свои потенциальные опасности и риск для здоровья.

Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказала о возможных проблемах, связанных с употреблением мандаринов, и о том, как можно себя защитить.

Помимо очевидной псевдоаллергической реакции от чрезмерного употребления мандаринов, с которой, по словам эксперта, часто сталкиваются врачи, фрукты могут вызвать и другие неприятности.

«Избыточное потребление клетчатки, содержащейся в мандаринах, может вызвать вздутие живота и метеоризм. Не рекомендуется есть их в больших количествах. В мандаринах очень много сахара, лимонной и аскорбиновой кислоты. Так что это так называемые оранжевые новогодние опасности, лучше употреблять понемногу», — указала она.

Также Журавлева подчеркнула, что мандарины не рекомендуется есть при ожирении, заболеваниях почек, язвенных болезнях и повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта.

«Потребление излишнего количества любого продукта может быть вредным, так как может привести к избытку энергии и образованию жировых отложений. Это может привести к ожирению и увеличить риск развития различных нежелательных состояний, таких, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие», — пояснила она.

Несмотря на то, что мандарины богаты витамином С, детям до трех лет эксперт не рекомендует их употреблять.

«Если у ребенка при первом в жизни употреблении дольки мандарина появилась аллергическая реакция, причем не только покраснение, но и отек рта, лучше сразу прекратить употребление и обратиться к специалисту», — заявила Полина Журавлева.

При этом диетолог также отметила, что мандарины имеют несколько положительных свойств. Они способствуют повышению энергии благодаря содержанию минералов.

«Если вы утомились в течение рабочего дня, отличным стимулятором послужит мандарин. Естественный энергетик, и не нужно никакого таурина в банках», — указала диетолог.

Также, по словам эксперта, мандарины содержат растворимые и нерастворимые волокна, которые помогают нормализовать работу пищеварительной системы и предотвращают запоры.

Напомнила она и о том, что фрукты могут улучшить процесс пищеварения и усвоение питательных веществ.

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