Могут ли мандарины быть опасными

«Избыточное потребление клетчатки, содержащейся в мандаринах, может вызвать вздутие живота и метеоризм. Не рекомендуется есть их в больших количествах. В мандаринах очень много сахара, лимонной и аскорбиновой кислоты. Так что это так называемые оранжевые новогодние опасности, лучше употреблять понемногу», — указала она.