Могут ли мандарины быть опасными

Posted Сегодня, 20:57
Published Сегодня, 20:57
Modified Сегодня, 21:05
Updated Сегодня, 21:05
Однако помимо своей связи с Новым годом, мандарины также имеют свои потенциальные опасности и риск для здоровья.
Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказала о возможных проблемах, связанных с употреблением мандаринов, и о том, как можно себя защитить.
Помимо очевидной псевдоаллергической реакции от чрезмерного употребления мандаринов, с которой, по словам эксперта, часто сталкиваются врачи, фрукты могут вызвать и другие неприятности.
«Избыточное потребление клетчатки, содержащейся в мандаринах, может вызвать вздутие живота и метеоризм. Не рекомендуется есть их в больших количествах. В мандаринах очень много сахара, лимонной и аскорбиновой кислоты. Так что это так называемые оранжевые новогодние опасности, лучше употреблять понемногу», — указала она.
Также Журавлева подчеркнула, что мандарины не рекомендуется есть при ожирении, заболеваниях почек, язвенных болезнях и повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта.
«Потребление излишнего количества любого продукта может быть вредным, так как может привести к избытку энергии и образованию жировых отложений. Это может привести к ожирению и увеличить риск развития различных нежелательных состояний, таких, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие», — пояснила она.
Несмотря на то, что мандарины богаты витамином С, детям до трех лет эксперт не рекомендует их употреблять.
«Если у ребенка при первом в жизни употреблении дольки мандарина появилась аллергическая реакция, причем не только покраснение, но и отек рта, лучше сразу прекратить употребление и обратиться к специалисту», — заявила Полина Журавлева.
При этом диетолог также отметила, что мандарины имеют несколько положительных свойств. Они способствуют повышению энергии благодаря содержанию минералов.
«Если вы утомились в течение рабочего дня, отличным стимулятором послужит мандарин. Естественный энергетик, и не нужно никакого таурина в банках», — указала диетолог.
Также, по словам эксперта, мандарины содержат растворимые и нерастворимые волокна, которые помогают нормализовать работу пищеварительной системы и предотвращают запоры.
Напомнила она и о том, что фрукты могут улучшить процесс пищеварения и усвоение питательных веществ.