Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря

Сегодня, 4 декабря, Омскую область накроет магнитная буря. Ее пик придется на 18 часов. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря будет соответствовать значению G1 («слабая буря»). Магнитосфера также будет возбужденной с 12 до 21 часа.