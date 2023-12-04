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Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 02:44

Updated Сегодня, 02:44

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Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря

4 декабря 2023, 02:42
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В Омскую область к вечеру придет магнитная буря

Магнитные бури в декабре ожидаются также 19 и 22 числа.

Сегодня, 4 декабря, Омскую область накроет магнитная буря. Ее пик придется на 18 часов. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря будет соответствовать значению G1 («слабая буря»). Магнитосфера также будет возбужденной с 12 до 21 часа.

Отметим, что магнитные бури в декабре ожидаются также 19 и 22 числа.

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.

Ранее Город55 сообщал, что по Омской области вместе с метелью ударят сибирские морозы до -28 градусов.

Зима не шутит! По Омской области с метелью ударят сибирские морозы до -28 градусов
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#Омск#Омская область#Магнитная буря#Евгений Игишев#Метеозависимость#Головная боль#Окружающая среда#Головокружение
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