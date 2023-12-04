Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря

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Сегодня, 4 декабря, Омскую область накроет магнитная буря. Ее пик придется на 18 часов. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря будет соответствовать значению G1 («слабая буря»). Магнитосфера также будет возбужденной с 12 до 21 часа.
Отметим, что магнитные бури в декабре ожидаются также 19 и 22 числа.
Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.
Ранее Город55 сообщал, что по Омской области вместе с метелью ударят сибирские морозы до -28 градусов.