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Матвиенко: запрет абортов не решит проблему

Матвиенко: запрет абортов не решит проблему

4 декабря 2023, 12:48
Фото: 1MI
Россия не запретит аборты, так как Матвиенко считает, что это не решит проблему, однако предлагает искусственное прерывание беременности только по медицинским показаниям или при насилии над женщиной.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет запрещать аборты. Она считает, что такая мера не решит проблему. Матвиенко подчеркнула, что следует ограничивать искусственное прерывание беременности только по медицинским показаниям или в случае насилия над женщиной, пишет ridus.ru.

Недавно частные клиники в Крыму добровольно отказались от проведения абортов и сообщили об этом Министерству здравоохранения региона.

Ранее патриарх Кирилл потребовал исключить процедуру аборта из системы обязательного медицинского страхования и наложить запрет на частные клиники. Он выступил с таким требованием перед Советом Федерации.

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