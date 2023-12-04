Матвиенко: запрет абортов не решит проблему

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет запрещать аборты. Она считает, что такая мера не решит проблему. Матвиенко подчеркнула, что следует ограничивать искусственное прерывание беременности только по медицинским показаниям или в случае насилия над женщиной, пишет ridus.ru.
Недавно частные клиники в Крыму добровольно отказались от проведения абортов и сообщили об этом Министерству здравоохранения региона.
Ранее патриарх Кирилл потребовал исключить процедуру аборта из системы обязательного медицинского страхования и наложить запрет на частные клиники. Он выступил с таким требованием перед Советом Федерации.