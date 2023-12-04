Матвиенко: запрет абортов не решит проблему

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет запрещать аборты. Она считает, что такая мера не решит проблему. Матвиенко подчеркнула, что следует ограничивать искусственное прерывание беременности только по медицинским показаниям или в случае насилия над женщиной, пишет ridus.ru.