Матвиенко: никакие запреты не решат проблему абортов

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Спикер Совета Федерации отметила, что ранее страна уже сталкивалась с подобной ситуацией, когда аборты были запрещены. Это привело к появлению нелегального рынка услуг и увеличению числа женской смертности, пишет runews24.ru.
Матвиенко также отметила, что неподуманные и провокационные заявления лишь разжигают напряженность в обществе.
По ее мнению, последние пять лет свидетельствуют о сокращении количества абортов на 25%, что говорит о том, что в будущем аборты будут проводиться исключительно по медицинским показаниям.