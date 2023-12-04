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Published Сегодня, 11:28

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Матвиенко: никакие запреты не решат проблему абортов

4 декабря 2023, 11:28
По словам Валентины Матвиенко, введение запретов на аборты не является решением проблемы. Она убеждена, что общество само придет к пониманию необходимости проведения абортов только в медицинских случаях.

Спикер Совета Федерации отметила, что ранее страна уже сталкивалась с подобной ситуацией, когда аборты были запрещены. Это привело к появлению нелегального рынка услуг и увеличению числа женской смертности, пишет runews24.ru.

Матвиенко также отметила, что неподуманные и провокационные заявления лишь разжигают напряженность в обществе.

По ее мнению, последние пять лет свидетельствуют о сокращении количества абортов на 25%, что говорит о том, что в будущем аборты будут проводиться исключительно по медицинским показаниям.

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