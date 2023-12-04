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Массированная атака на Wildberries: похищено более 300 млн рублей

4 декабря 2023, 05:45
Wildberries стал жертвой мошенников, которые похитили свыше 300 млн рублей. Группа из 50 человек осуществила преступную схему, и уже 14 из них были привлечены к уголовной ответственности, в отношении остальных ведется следствие.

В мае текущего года произошла массированная атака на компанию Wildberries, в результате которой более 385 млн рублей были похищены со счетов компании. Приговор был вынесен девяти преступникам, еще пятерым предъявлено обвинение, а по остальным продолжается следствие. Всем участникам придется возмещать причиненный ущерб, пишет ФедералПресс.

Отмечается, что некоторые из мошенников имели ранее судимости, а некоторые состояли в преступной группировке вместе со своими супругами и близкими родственниками.

Аферисты использовали уязвимости в системе оплаты Wildberries. Они создавали свои магазины на площадке и добавляли несуществующие товары. Затем они оформляли покупку своего товара, но не производили оплату, пользуясь ошибками в платежной программе. Система регистрировала покупку и переводила деньги мошенникам, которые затем их обналичивали.

Расследование продолжается в компании Wildberries, и специалисты предпринимают меры для задержания остальных преступников. Интересно отметить, что некоторые из участников обратились к компании с предложением сотрудничества и готовностью возместить ущерб.

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