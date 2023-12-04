Массированная атака на Wildberries: похищено более 300 млн рублей

Аферисты использовали уязвимости в системе оплаты Wildberries. Они создавали свои магазины на площадке и добавляли несуществующие товары. Затем они оформляли покупку своего товара, но не производили оплату, пользуясь ошибками в платежной программе. Система регистрировала покупку и переводила деньги мошенникам, которые затем их обналичивали.