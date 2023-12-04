Индийские ученые предрекли отключение интернета в январе из-за вспышек на Солнце

Ученые из Индии привели расчеты, согласно которым в январе 2024 года землян ждет масштабное отключение интернета. Всему виной вспышки на Солнце: именно в январе звезда в очередной раз будет проходить фазу «солнечного максимума», из-за чего на Солнце будут появляться темные пятна, высвобождающие мощную энергию. Об этом пишут «Новые известия».