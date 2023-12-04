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Омичей предупредили об отключении интернета из-за вспышек на Солнце

Индийские ученые предрекли отключение интернета в январе из-за вспышек на Солнце

4 декабря 2023, 08:36
Фото: Midjourney

Омичей предупредили об отключении интернета из-за вспышек на Солнце

Ученые посчитали, что наиболее опасная активность ждет Землю после новогодних праздников.

Ученые из Индии привели расчеты, согласно которым в январе 2024 года землян ждет масштабное отключение интернета. Всему виной вспышки на Солнце: именно в январе звезда в очередной раз будет проходить фазу «солнечного максимума», из-за чего на Солнце будут появляться темные пятна, высвобождающие мощную энергию. Об этом пишут «Новые известия».

Если ранее вспышки на Солнце приводили к магнитным бурям, которые ухудшали состояние здоровья метеозависимых жителей, то новые вспышки грозят выходом из строя электроники и «всемирной паутины».

Ранее в центре прогнозирования космической погоды США предупреждали о выбросах газа и плазмы на Солнце, из-за чего в начале декабря ожидались магнитные бури и перебои с GPS-сигналом.

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#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Ольга Акамова#Электроника#Солнце#Магнитные бури#Ученые#Метеозависимость#Индия#Отключение интернета#Вспышки#Солнечный максимум#Темные пятна#Мощная энергия#Всемирная паутина#Прогнозирование космической погоды#Газ и плазма#GPS-сигнал
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