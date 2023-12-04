Индийские ученые предрекли отключение интернета в январе из-за вспышек на Солнце

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Ученые из Индии привели расчеты, согласно которым в январе 2024 года землян ждет масштабное отключение интернета. Всему виной вспышки на Солнце: именно в январе звезда в очередной раз будет проходить фазу «солнечного максимума», из-за чего на Солнце будут появляться темные пятна, высвобождающие мощную энергию. Об этом пишут «Новые известия».
Если ранее вспышки на Солнце приводили к магнитным бурям, которые ухудшали состояние здоровья метеозависимых жителей, то новые вспышки грозят выходом из строя электроники и «всемирной паутины».
Ранее в центре прогнозирования космической погоды США предупреждали о выбросах газа и плазмы на Солнце, из-за чего в начале декабря ожидались магнитные бури и перебои с GPS-сигналом.