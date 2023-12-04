Хоценко рассказал, что региону выделят 128 млн по программе «Развитие энергетики»

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Средства выделены от Правительства РФ в рамках госпрограммы «Развитие энергетики». Более 128 млн пойдут на субсидирование затрат на строительство четырех автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. Три станции в Омске и одна в Калачинском районе будут введены в эксплуатацию до конца этого года.
Губернатор Виталий Хоценко также отметил, что еще более 15 млн добавится в эту сумму из областного бюджета.
«Создание инфраструктуры станет продолжением большой работы по замене старого общественного транспорта на новые современные автобусы, работающие на экологичном газомоторном топливе, которую мы уже ведем в рамках проекта „Чистый воздух“ национального проекта „Экология“. Благодарим Правительство Российской Федерации и Министра энергетики России Николая Григорьевича Шульгинова за поддержку!» — подчеркнул глава Омского региона Виталий Хоценко.