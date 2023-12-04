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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Хоценко рассказал, что региону выделят 128 млн по программе «Развитие энергетики»

Хоценко рассказал, что региону выделят 128 млн по программе «Развитие энергетики»

4 декабря 2023, 14:18
Фото: Город55
Деньги будут направлены на строительство четырех автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций в Омске и Калачинском районе.

Средства выделены от Правительства РФ в рамках госпрограммы «Развитие энергетики». Более 128 млн пойдут на субсидирование затрат на строительство четырех автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. Три станции в Омске и одна в Калачинском районе будут введены в эксплуатацию до конца этого года.

Губернатор Виталий Хоценко также отметил, что еще более 15 млн добавится в эту сумму из областного бюджета.

«Создание инфраструктуры станет продолжением большой работы по замене старого общественного транспорта на новые современные автобусы, работающие на экологичном газомоторном топливе, которую мы уже ведем в рамках проекта „Чистый воздух“ национального проекта „Экология“. Благодарим Правительство Российской Федерации и Министра энергетики России Николая Григорьевича Шульгинова за поддержку!» — подчеркнул глава Омского региона Виталий Хоценко.
По поручению Хоценко райцентр в Омской области получил 29 млн на достройку катка
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#Омск#Омская область#Строительство#Деньги#Губернатор#Губернатор области#Строительство дорог#Новости#Анастасия Баянова#Средства
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