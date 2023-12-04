Хоценко рассказал, что региону выделят 128 млн по программе «Развитие энергетики»

Средства выделены от Правительства РФ в рамках госпрограммы «Развитие энергетики». Более 128 млн пойдут на субсидирование затрат на строительство четырех автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. Три станции в Омске и одна в Калачинском районе будут введены в эксплуатацию до конца этого года.