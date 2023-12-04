Эксперты рассказали, какой чай полезнее

Удивительно, но черный и зеленый чай получаются из одного и того же растения. Разница заключается только в процессе ферментации после сбора: чем дольше листья взаимодействуют с кислородом, тем темнее они становятся и тем больше химических процессов происходит внутри них. Зеленый чай подвергается меньшей ферментации, поэтому он светлее и содержит меньше химических реакций. Однако ферментация придает черному чаю более насыщенный вкус и аромат.