Эксперты рассказали, какой чай полезнее

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:54
Updated Сегодня, 20:54
Несмотря на широкий выбор разных сортов чая, черный и зеленый остаются самыми популярными, пишет Общественная служба новостей. Споры о том, какой из них более полезен для организма, продолжаются. Общественная служба новостей рассказывает, какой чай лучше — черный или зеленый.
Удивительно, но черный и зеленый чай получаются из одного и того же растения. Разница заключается только в процессе ферментации после сбора: чем дольше листья взаимодействуют с кислородом, тем темнее они становятся и тем больше химических процессов происходит внутри них. Зеленый чай подвергается меньшей ферментации, поэтому он светлее и содержит меньше химических реакций. Однако ферментация придает черному чаю более насыщенный вкус и аромат.
Чай, независимо от сорта, оказывает положительное воздействие на организм человека. Полифенолы, которыми богаты зеленый и черный чай, благоприятно влияют на работу сердца и сосудов. Они помогают снизить уровень «плохого» холестерина и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания. Кофеин, содержащийся в чае, стимулирует работу мозга и повышает настроение. Чай также содержит аминокислоту L-теанин, которая помогает снизить возможные побочные эффекты кофеина.
Зеленый чай богат антиоксидантами EGCG, которые снижают риск онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. Он также имеет антимикробное и иммуностимулирующее действие. Черный чай содержит теафлавины, которые защищают клетки от свободных радикалов и оказывают положительное воздействие на сердце и сосуды.
Какой чай лучше — черный или зеленый? На самом деле, оба сорта равно полезны для организма. Выбор зависит от предпочтений вкуса. Зеленый чай подходит тем, кто хочет получить аминокислоты, витамины и охладиться в жару. Черный чай подходит тем, кто хочет получить танины, теафлавины и теарубигины, согреться в холодное время и получить энергию от кофеина.
Важно правильно заваривать чай, чтобы сохранить его полезные свойства. Для этого нужно выбирать мягкую воду с низким уровнем минерализации и подогревать ее до определенной температуры, в зависимости от сорта чая. Заварку следует ополаскивать кипятком и правильно дозировать. Время заваривания также играет роль, оно зависит от сорта чая.
Таким образом, чай является полезным напитком, который можно выбирать по вкусу. Он благоприятно влияет на сердце, мозг и иммунную систему. Правильное заваривание чая также важно для сохранения его полезных свойств.